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Van'da can pazarı: Tır ile minibüs çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var

20:46, 07/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 21:57, 07/11/2026, Cumartesi
AA
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Van’da tır ile minibüs çarpıştı.

Van'ın Özalp ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Özalp-Saray kara yolunda sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen tır ile yolcu minibüsü çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunda polis ve jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Yolda araçların kontrollü geçişine izin verildi.

Van Valisi Ozan Balcı, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, minibüs ile tırın çarpıştığını söyledi.

Balcı, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.


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Başlıklar :VanTrafik kazasıÖlüm
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Van'da can pazarı: Tır ile minibüs çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Van’da tır ile minibüs çarpıştı.
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