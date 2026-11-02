Van'da görev yapan uzman çavuş rahatsızlanarak şehit oldu
21:37, 02/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 21:40, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Şehit Uzman Çavuş Oğuz Şahin, Van'ın Çaldıran ilçesinde görev yapıyordu.
Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu'nun sorumluluk sahasında görev yapan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, rahatsızlanması sonucu şehit oldu. Şahin'in şehadet haberi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yayımladığı taziye mesajıyla duyuruldu. Bakan Güler, şehit askerin ailesine ve millete başsağlığı diledi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Van'ın Çaldıran ilçesinde görev yaptığı sırada rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin için taziye mesajı yayımladı.
Güler, mesajında Şahin'in 2 Kasım 2026 tarihinde görev yaptığı Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında rahatsızlanarak şehit olduğunu belirtti.
Bakan Güler, mesajında şehit askere Allah'tan rahmet dileyerek kederli ailesine ve millete başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.
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Başlıklar :ŞehitMilli Savunma BakanlığıVan