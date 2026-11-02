Hafıza'nın 136'ncı bölümü yayınlandı: ABD çekiliyor Mısır mecbur kalacak
Hafıza Büyük Resim programının yeni bölümünde Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, ABD ve Avrupa'nın küresel güç kaybını ve Türkiye'nin bölgesel etkisini değerlendirdi. Somali, Libya ve Katar'daki stratejik hamlelerin ele alındığı programda, Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakatın Mısır üzerindeki olası etkileri de gündeme getirildi.
Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza Büyük Resim’in 136'ncı bölümü takipçileriyle buluştu.
Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak bu bölümde, ABD ve Avrupa’nın yaşadığı güç kaybını ve Türkiye’nin küresel hegemonya boşluğunu nasıl doldurduğunu masaya yatırdı.
Somali’den Libya’ya ve Katar’a uzanan stratejik hamleleri; Türkiye’nin 133 yurt dışı üssüyle dünyada ikinci güç olmasını; Mekke İttifakı ve Bedir Mutabakatı ile atılan bölgesel adımları deşifre eden Çelik ve Kaynak, Türkiye’nin kritik ticaret yollarındaki kontrolünü, Libya mutabakatıyla Mısır’ın anlaşmak zorunda kalacağı jeopolitik gerçekliği ve "İslam NATO'su"nun temellerinin atıldığı bu süreci tüm detaylarıyla ele aldı.