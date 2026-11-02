Hafıza'nın 136'ncı bölümü yayınlandı: ABD çekiliyor Mısır mecbur kalacak

Kar yağışı için tarih verildi: Uzman isim Orhan Şen "Sıcaklıklar ortalamanın altına düşecek" diyerek o günü işaret etti

Türkiye'de ılıman geçen sonbahar günleri, yerini sert ve ani bir hava değişimine bırakıyor. Kasım ayının gelmesiyle birlikte mevsim normallerinde yaşanacak keskin düşüş, yurdu soğuk ve yağışlı bir sistemin etkisi altına alacak. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in "uzun yıllar ortalamasının da altına düşecek" diyerek işaret ettiği perşembe gününden itibaren yalnızca hissedilir soğuklar değil; şiddetli sağanak, yüksek kesimlerde kar ve bazı sahil şeritleri için hortum riski de kapıda.