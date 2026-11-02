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Kar yağışı için tarih verildi: Uzman isim Orhan Şen "Sıcaklıklar ortalamanın altına düşecek" diyerek o günü işaret etti

Kar yağışı için tarih verildi: Uzman isim Orhan Şen "Sıcaklıklar ortalamanın altına düşecek" diyerek o günü işaret etti

16:36, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kar yağışı için tarih verildi: Uzman isim Orhan Şen "Sıcaklıklar ortalamanın altına düşecek" diyerek o günü işaret etti
Türkiye yeni haftada soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye'de ılıman geçen sonbahar günleri, yerini sert ve ani bir hava değişimine bırakıyor. Kasım ayının gelmesiyle birlikte mevsim normallerinde yaşanacak keskin düşüş, yurdu soğuk ve yağışlı bir sistemin etkisi altına alacak. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in "uzun yıllar ortalamasının da altına düşecek" diyerek işaret ettiği perşembe gününden itibaren yalnızca hissedilir soğuklar değil; şiddetli sağanak, yüksek kesimlerde kar ve bazı sahil şeritleri için hortum riski de kapıda.

Türkiye, kasım ayının gelmesiyle birlikte kışın habercisi olan soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceği yeni haftada; şiddetli sağanak, Ege kıyıları için hortum riski ve yüksek kesimler için kar yağışı bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, perşembe gününe işaret ederek kritik uyarılarda bulundu.

Sıcaklıklar ortalamanın altına düşecek

Yaz ve sonbahar aylarının geride kalmasıyla yurt genelinde atmosferik hareketlilik hız kazandı. Uzmanlar, kasım ayının ilerleyen günleriyle birlikte bu ani hareketliliğin ardı arkası kesilmeyen yeni sistemleri tetikleyeceğini belirtiyor. İstanbul için kasım ayı uzun yıllar sıcaklık ortalamasının 16 derece civarında seyrettiğini hatırlatan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni haftayla birlikte bu değerlerin de altına düşüleceğini vurguladı.

Şen, "Kasım ayı ile birlikte havalar değişiyor, yeni haftada ülke genelini soğuk ve yağışlı günler bekliyor. İstanbul için Kasım ayının ortalaması 16 derecedir. Onun da altında düşecek bir sıcaklıkla soğuk hava geliyor." ifadelerini kullandı.

Batı ve kuzey bölgelerde kuvvetli yağış alarmı

Hafta başından itibaren yurdun batı ve kuzey kesimleri yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Özellikle Ege kıyılarının bu süreçte en çok etkilenecek bölgelerin başında geldiğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, Çanakkale'den Muğla'ya kadar uzanan sahil şeridinde sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Şen, hortum ihtimaline karşı da uyarılarda bulunarak durumu şu sözlerle değerlendirdi: "Yağışlar 3 Kasım ve 4 Kasım'da biraz daha şiddetleniyor. Üstelik tehlike yalnızca sel ve su baskını değil. İzmir, Çanakkale'den itibaren tehlike var. İzmir'in aşağısı, Muğla'nın sahil ilçeleri yani; Marmaris, Bodrum, Fethiye'de kuvvetli yağış var."

Yüksek kesimlere kar yağışı kapıda

Soğuk havanın, perşembe gününden itibaren etkisini daha da sertleştirmesi bekleniyor. Düşen sıcaklıklarla birlikte kış mevsiminin ilk kar yağışları da yüzünü gösterecek.

Şen, İstanbul'da sıcaklığın 12-13 dereceye kadar gerileyeceğini belirterek, kar beklentisini şu şekilde aktardı: "Perşembe gününden itibaren sıcaklıklarda kuvvetli bir şekilde düşüş var. Uzun yıllar ortalamasının da altında düşecek gibi geliyor. İstanbul 12-13 dereceye kadar düşer. Yüksek yerlere yani Uludağ'a, Kartepe'ye, Karadeniz'in iç kesimindeki dağların tepelerine kar yağma ihtimali var. Çarşamba akşamından itibaren, Perşembe, Cuma, Cumartesi günü bu bölgelere de tepelere, yani 1500 metrenin yukarısındaki yüksekliklerde kar yağışı da mümkündür."


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