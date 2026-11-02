Made in Europe Avrupa'nın sonu olur
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 2 Kasım 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
KOBİ’lere 50 milyarlık yeni nefes kredisi
KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için 50 milyarlık yeni bir ‘Nefes Kredisi’ paketi duyuruldu. Başvuruları yarın başlayacak krediler 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil azami 48 ay vadeli olacak. 24 aya kadar yıllık yüzde 36, 24 ay üzerindeki vadelerde ise yıllık yüzde 34 faiz uygulanacak.
Made in Europe Avrupa'nın sonu olur
Bruegel uzmanları, Almanya ve Fransa'nın “Made in Europe” planının AB’yi korumak yerine jeopolitik açıdan yalnızlaştırabileceği uyarısında bulundu. Türkiye, Japonya, Güney Kore ve İngiltere gibi önemli ticaret ortaklarının dışlanmasına karşı çıkan uzmanlar, korumacılık yerine “Made with the EU” modelini önerdi. Merz ise Asya turunda Güney Kore ve Japonya’nın sert tepkisiyle karşılaştı.
Fırtına dinmiyor
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek ligde üst üste 5. galibiyetini elde etti. Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri Saviç ve Muçi attı. İlk 7 maçını da kazanan Reis kulüp tarihine geçti.