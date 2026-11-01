Tartıştığı motosikletliyi çarparak düşürdü: O anlar kamerada

Kahvehaneye 'selamünaleyküm' diyerek giren gençleri azarladı: Nereden öğrendiniz oğlum? Türkçe konuşun
Sosyal medyada içerik üreticiliği yapan bir grup genç, girdikleri kahvehanede “Selamünaleyküm” diyerek içeri girmelerinin ardından hayatlarının şokunu yaşadı. Gençlerin selamına sinirlenen bir müşteri, "Selamünaleyküm'ü nereden öğrendiniz oğlum? Türkçe konuşun lan!" diyerek gençleri azarladı. Şahsın bu çıkışının ardından yine Arapça kökenli bir kelime olan “Merhaba”yı kullanmalarını önermesi ise dikkat çekerken, o anlar sosyal medyada büyük tartışma yarattı.