Avcılar'da trafikte ön kesen maganda kamerayı görünce plakasını söküp kaçtı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde dün yaşanan olay, trafikteki sorumsuzluğun ve kural tanımazlığın geldiği son noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Cadde üzerinde seyir halinde olan iki araç sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Giderek tırmanan gerilimin ardından sürücülerden biri, tartıştığı diğer aracın önünü aniden keserek durdurdu. Araçtan inen şahıslar ile mağdur sürücü arasında sokak ortasında sözlü ve fiziki gerilim yaşanmaya başladı.

O anlarda çevredeki bir vatandaşın ve mağdur sürücünün yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini fark eden magandalar neye uğradığını şaşırdı. Trafik cezası yemekten ve kimliklerinin tespit edilmesinden korkan şahıslar, akılalmaz bir yönteme başvurdu. Şahıslar, araçlarının ön ve arka plakalarını saniyeler içinde sökerek kayıplara karıştı.