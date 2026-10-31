Sabır taşı olsa çatlardı: Kayseri'de sokağı birbirine katan şahıs saatlerce ikna edilemeyince zorla aşağı indirildi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yürekleri ağza getiren ve sinirlerin gerildiği olay, adeta film sahnelerini aratmadı. Edinilen bilgiye göre olay, Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş merkezinin 1'inci katında meydana geldi.

CAMLARI KIRDI EŞYALARI SOKAĞA SAÇTI

Henüz bilinmeyen bir nedenle bunalıma girdiği öğrenilen Y.D., bulunduğu iş yerinin camlarını kırarak içerideki eşyaları dışarıya fırlatmaya başladı. Çevredeki vatandaşların korku dolu gözlerle izlediği olayda Y.D., bir yandan da kendine zarar vermeye devam etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan itfaiye ekipleri, olası bir atlama ihtimaline karşı şahsın bulunduğu noktanın altına hızla şişme yatak kurdu. Polis ekipleri ise Y.D.’yi sakinleştirmek ve bulunduğu yerden inmesini sağlamak için yaklaşık 2 saat boyunca dil döktü. Ancak tüm çabalara rağmen şahıs ikna olmayarak direnmeye devam etti.

DALGINLIĞINDAN YARARLANIP İÇERİ ÇEKTİLER

Zaman zaman tehlikeli anların yaşandığı eylemde polis ekipleri operasyon için doğru anı bekledi. Ekipler, Y.D.’nin bir anlık dalgınlığından ve dikkatsizliğinden faydalanarak ani bir hamleyle şahsı içeri çekti. Bulunduğu pencere kenarından güvenli bir şekilde uzaklaştırılan Y.D., aşağı indirilerek hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirildi.

Önce kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Y.D., tedavisinin tamamlanmasının ardından sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.