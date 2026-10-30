Palandöken Geçidi'nde kar esareti: Araçlar yolda kaldı bazıları yoldan çıktı

Erzurum'da etkisini artıran kar yağışı, Palandöken Geçidi'nde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kısa sürede karla kaplanan yolda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolda kaldı. Kayganlaşan zeminde direksiyon hâkimiyetini kaybeden bazı sürücüler ise yoldan çıktı.

KIŞ ŞARTLARINA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacak olması nedeniyle birçok sürücünün hâlâ yaz lastikleriyle trafiğe çıktığı görüldü. Araçlarında zincir bulunmayan sürücüler de yoğun kar yağışı karşısında zor anlar yaşadı. Palandöken Geçidi'nde kar nedeniyle yolda kalan ve kontrolden çıkarak yol dışına savrulan araçlar, bölgede yaşanan olumsuzlukları gözler önüne serdi.