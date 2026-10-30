Palandöken Geçidi'nde kar esareti: Araçlar yolda kaldı bazıları yoldan çıktı
Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı, Palandöken Geçidi'nde sürücülere zor anlar yaşattı. Karla kaplanan yolda bazı araçlar mahsur kalırken, bazıları ise kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak yoldan çıktı. Kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkan sürücüler, kar yağışına hazırlıksız yakalandı.
Erzurum'da etkisini artıran kar yağışı, Palandöken Geçidi'nde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kısa sürede karla kaplanan yolda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolda kaldı. Kayganlaşan zeminde direksiyon hâkimiyetini kaybeden bazı sürücüler ise yoldan çıktı.
KIŞ ŞARTLARINA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR
Kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacak olması nedeniyle birçok sürücünün hâlâ yaz lastikleriyle trafiğe çıktığı görüldü. Araçlarında zincir bulunmayan sürücüler de yoğun kar yağışı karşısında zor anlar yaşadı. Palandöken Geçidi'nde kar nedeniyle yolda kalan ve kontrolden çıkarak yol dışına savrulan araçlar, bölgede yaşanan olumsuzlukları gözler önüne serdi.