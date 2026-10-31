Polisten kaçarak mukavemet gösteren sürücü kendini 'başımı eğemezsiniz' diyerek savundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin devriye görevi esnasında filmleri aratmayan hareketli dakikalar yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, O.D. yönetimindeki 38 SH 467 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü gaza basarak kaçmaya başladı.

Ekiplerin peşine düştüğü otomobil ile polis araçları arasında kısa süreli bir kovalamaca yaşandı. Sürücü O.D., Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yokuş Sokak üzerinde polis ekipleri tarafından önü kesilerek kıskıvrak yakalandı.

POLİS OTOSUNA BİNMEMEK İÇİN DİRENDİ

Yakayı ele geçiren O.D., ekiplere zor anlar yaşatarak gözaltı işlemine mukavemet gösterdi. Polis otosunun kafes kısmına bindirilmek istenen sürücü, ekiplere direnç gösterip "Başımı eğemezsiniz" diyerek meydan okudu. Güçlükle kontrol altına alınan sürücü, gerekli adli ve idari işlemler için emniyete götürüldü.

360 BİN TL CEZA KESİLDİ

Karakola götürülen sürücü O.D., burada da alkol testini yaptırmayı reddetti. Polisin 'dur' ihtarına uymaması, trafiği tehlikeye düşürmesi ve alkol metreye üflemeyi reddetmesi nedeniyle sürücüye ilgili kanun maddelerinden toplamda 360 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün kullandığı otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi.