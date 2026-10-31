Hoparlörden yankılanan sesiyle mest etmişti: Hafız Mahmud Güven'in Kürdi makamıyla okuduğu ezan videosu gündem oldu

Sivas Paşa Camii Müezzini Hafız Mahmud Güven, geçtiğimiz günlerde okuduğu Kürdi makamındaki ezanla tüm Türkiye'nin gönlünü fethetti. Yeni Şafak’ın gündeme taşıdığı ve evlerinde ezanı duyan vatandaşların balkonlara akın ederek cep telefonlarıyla kaydettiği o büyüleyici anlar, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmişti.





Gündem

Sivas’ta Kürdi makamıyla okunan ezan mest etti: Vatandaşlar dinlemek için balkonlara koştu





KENDİ HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIM VİRAL OLDU

Kürdi makamındaki icrasıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve birçok olumlu yorum alan Hafız Mahmud Güven, sosyal medya hesabından daha önce yaptığı bir ezan okuma videosuyla yeniden gündeme geldi. Kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından izlenen ve paylaşılan görüntüler, dijital mecralarda hızla gündem oldu.

FARKLI MAKAMLARLA DA DİNLEYENLERİN RUHUNA DOKUNUYOR

Daha önce de güzel sesi ve maharetli okuyuşlarıyla tanınan, ezanı farklı makamlarda seslendirerek dinleyenlerin ruhuna dokunan Sivas Paşa Camii Müezzini Hafız Mahmud Güven, bu son hamlesiyle de ne kadar güçlü bir sese sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Vatandaşların büyük beğenisini kazanan ve manevi atmosferi doruğa çıkaran bu özel paylaşımlar takdir topluyor.