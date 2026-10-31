Büyükçekmece'de trafik magandası dehşet saçtı: Tartıştığı sürücünün aracına arkadan bilerek çarptı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, trafikte yaşanan tahammülsüzlükler pes dedirten görüntülere sahne oldu. Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki sürücü arasında yaşanan yol verme anlaşmazlığı kısa sürede kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeyken sağ şeride geçmek isteyen bir otomobil sürücüsü ile trafikteki diğer araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden sözlü tartışma başladı. Tarafların birbirine üstünlük kurmaya çalıştığı tartışma kısa sürede gerilimi tırmandırdı.

ÖNCE ÇARPTI ARDINDAN ARKASINA BAKMADAN KAÇTI

Tartışmanın ardından sinirlerine hakim olamadığı belirtilen sürücülerden biri, diğer otomobili hedef alarak aracına arkadan çarptı. Yaşanan çarpışmanın ardından durmayıp yoluna devam eden ve olay yerinden hızla uzaklaşan şoför kayıplara karıştı.

Olayın ardından otomobilinde maddi hasar oluşan sürücü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda aldı. Trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bu tür sorumsuz davranışlar tepki toplarken, görüntüler inceleme altına alındı.