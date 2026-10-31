Kahvehaneye 'selamünaleyküm' diyerek giren gençleri azarladı: Nereden öğrendiniz oğlum? Türkçe konuşun

Sosyal medya için içerik üretmek amacıyla sokakları ve esnaf mekanlarını gezen gençler, girdikleri sıradan bir kahvehanede beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Mekana girerken gelenekselleşmiş bir selamlama ifadesi olan "Selamünaleyküm" kelimesini kullanan gençler, içerideki bir müşterinin sert hedefi oldu.

"Selamünaleyküm Nereden Öğrendiniz?"

Gençlerin selamını duyan şahıs, gençlere hitaben, "Selamünaleyküm'ü nereden öğrendiniz oğlum? Türkçe konuşun lan!" ifadelerini kullandı. Yaşananlar karşısında neye uğradığını şaşıran içerik üreticisi gençler şaşkınlıklarını gizleyemezken, kahvedeki gerilim kısa sürede tırmandı.

TÜRKÇE KONUŞUN DEYİP 'MERHABA'YI ÖNERDİ

Gençleri Türkçe konuşmaya davet eden şahsın, hemen ardından Arapça kökenli bir kelime olan "Merhaba" ifadesini kullanarak selamlaşmaları gerektiğini söylemesi ise olaydaki en ironik detay oldu. Şahsın bu çelişkili uyarısı ve gençleri azarladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.