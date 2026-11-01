Peribacası faciasının en net görüntüsü ortaya çıktı

Sabır taşı olsa çatlardı: Kayseri'de sokağı birbirine katan şahıs saatlerce ikna edilemeyince zorla aşağı indirildi
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, bir iş yerinin camlarını kırarak eşyaları sokağa atan ve kendine zarar veren Y.D., polis ve itfaiye ekiplerine 2 saat boyunca zor anlar yaşattı. İtfaiyenin altına şişme yatak kurduğu olayda ekipler, şahsın anlık bir dalgınlığından faydalanarak içeri çekti ve zor kullanarak aşağı indirdi. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Y.D., tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.