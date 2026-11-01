Bağcılar'da inşaat çalışması faciaya neden oluyordu: 4 bina tahliye edildi
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir inşaat alanında yürütülen çalışmalar sırasında çevredeki binaların duvarlarında çatlaklar oluştu. Binalardan sesler gelmesi üzerine vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yapılan incelemelerin ardından toplam 4 bina tedbiren tahliye edildi. Çatlak tespit edilen 2 bina mühürlenirken ekipler sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı.
Bağcılar'da inşaat çalışması sırasında binalarda çatlaklar oluştu
İstanbul'un Bağcılar ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 262. Sokak'ta bulunan inşaat alanında yürütülen çalışmalar sırasında çevredeki binalarda hasar meydana geldi. İnşaat alanının bitişiğindeki binanın duvarlarında çatlaklar oluşurken, yakındaki başka bir binadan da sesler gelmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşlar kendi imkanlarıyla binaları boşalttı.
2 bina mühürlendi, 4 bina tahliye edildi
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde inşaat alanının çevresindeki 2 binada kısmi çatlaklar oluştuğu belirlendi. Hasar tespit edilen 2 bina mühürlenerek tahliye edildi. Bu binaların bitişiğinde bulunan 2 bina da olası risklere karşı tedbiren boşaltıldı. Ekipler, güvenlik önlemleri kapsamında sokağın giriş ve çıkışlarını şerit çekerek kapattı. Bölgede incelemelerin sürdüğü öğrenildi.