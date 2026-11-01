Bağcılar'da inşaat çalışması faciaya neden oluyordu: 4 bina tahliye edildi

Hoparlörden yankılanan sesiyle mest etmişti: Hafız Mahmud Güven'in Kürdi makamıyla okuduğu ezan videosu gündem oldu

Yeni Şafak’ın gündeme getirdiği ve Sivas Paşa Camii Müezzini Hafız Mahmud Güven’in Kürdi makamında okuduğu ezanla başlayan fırtına devam ediyor. Vatandaşların balkonlara akın ettiği o anların ardından, Hafız Güven’in sosyal medya hesabından paylaştığı farklı bir ezan okuma videosu daha kullanıcılar tarafından kısa sürede viral oldu. Güzel sesi ve farklı makamlardaki maharetli okuyuşlarıyla tanınan müezzin, dijital mecralarda yine büyük takdir topladı.