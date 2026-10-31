22:09, 31/10/2026, Cumartesi
Artvin'de kış yüzünü gösterdi: Yaylalar beyaza büründü
Artvin'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kaçkar Dağları ile Yusufeli, Ardanuç ve Şavşat ilçelerindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Karla kaplanan dağlar ve yaylalar, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
Artvin'de akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek rakımlı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin birçok noktasında dağlar ve yaylalar beyaza büründü.
KAÇKAR DAĞLARI'NDA KIŞ MANZARASI
Kar yağışının ardından Yusufeli ilçesindeki Kaçkar Dağları ile Marsis ve Salikvan yaylaları, Ardanuç ilçesindeki Bilbilan Yaylası ve Şavşat ilçesindeki Arsiyan Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.
Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, bölgenin doğal güzelliklerini kış manzarasına dönüştürdü. Karla kaplanan yaylalar ve dağların görüntüleri kameralara yansıdı.
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