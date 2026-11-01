Bolu Dağı Viyadükleri'nde zincirleme kaza

Tartıştığı motosikletliyi çarparak düşürdü: O anlar kamerada

İstanbul'da seyir halinde olan otomobilin sürücüsü sollama gerekçesiyle tartıştığı motosikletliyi sıkıştırmaya başladı. Bu duruma tepki gösteren motosikletli otomobile doğru tekme attı. Bunun üzerine sürücü aracıyla seyir halindeki motosiklete çarptı. Motosiklet bir anda devrilirken sürücüsü de yere düşüp bir süre sürüklendi. Otomobilin sürücüsü, olayın ardından aracını yolun sağına çekip durdurdu. Yere düşen motosikletli ise ayağa kalkıp, çevreye yayılan eşyasını topladı. Olay, başka bir aracın kamerasıyla da kaydedildi.