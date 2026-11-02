Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Türkiye-Mısır hattında Doğu Akdeniz hamlesi

Türkiye-Mısır hattında Doğu Akdeniz hamlesi

Nur Banu Aras
04:00, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Türkiye-Mısır hattında Doğu Akdeniz hamlesi
Diplomatik temasların sürdüğü süreçte iki ülkenin deniz kuvvetleri de ortak faaliyete imza atacak.

Türkiye, Doğu Akdeniz’de Mısır’la deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik diplomatik temaslarını sürdürürken askeri iş birliğini de güçlendiriyor. Ankara’nın Kahire’ye sunduğu deniz yetki alanları anlaşması, Mısır’a Yunanistan’la yapılabilecek olası bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden fazla ilave alan kazandırabilecek. Bu kritik süreçte Türk ve Mısır Deniz Kuvvetleri, Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı’nı gerçekleştirecek.

Türkiye, Doğu Akdeniz’de diplomasi ve askeri iş birliğini eş zamanlı yürütüyor. Mısır’la deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma için arka kapı diplomasisi devam ederken Türk Deniz Kuvvetleri unsurları da ortak tatbikat kapsamında Mısır’a gidiyor. İki ülke donanmalarının katılacağı Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı, 4-9 Kasım tarihlerinde İskenderiye’de gerçekleştirilecek. Tatbikat öncesinde TCG Burgazada, 1-3 Kasım’da İskenderiye Limanı’nı ziyaret edecek.

MISIR’A 15 BİN KM’LİK KAZANIM

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarının belirlenmesinde Mısır’la ortak bir zeminde buluşmayı hedefliyor. Ankara’nın Kahire’ye sunduğu sınırlandırma önerisi, Mısır’ın Yunanistan’la imzalayabileceği olası bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden fazla ilave deniz yetki alanı elde etmesinin önünü açabilecek bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkelerini esas alan Türkiye, Mısır’ın haklarını da gözeten bir çözüm öneriyor. Ankara-Kahire hattındaki temaslar, yalnızca ikili ilişkilerin geliştirilmesi açısından değil, Doğu Akdeniz’deki güç dengeleri ve enerji kaynaklarının paylaşımı bakımından da stratejik önem taşıyor. Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bölgedeki tek taraflı girişimlerine karşı Mısır’la ortak çıkarlar temelinde yeni bir iş birliği zemini oluşturmayı amaçlıyor.

DONANMALARDAN ORTAK FAALİYET

Diplomatik temasların sürdüğü süreçte iki ülkenin deniz kuvvetleri de ortak faaliyete imza atacak. Türkiye ve Mısır Deniz Kuvvetleri unsurları ile personelinin katılacağı Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı’nda su üstü harbi, denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi ve su altı taarruz (SAT) eğitimleri icra edilecek. Tatbikatla iki ülke donanmalarının harekât kabiliyetlerinin geliştirilmesi, koordinas-yonun artırılması ve birlikte çalışabilirlik kapasitesi güçlendirilecek.

Bölgesel denge

  • Türkiye, güçlü donanması, yerli ve millî savunma sanayii projeleri ve Mavi Vatan yaklaşımıyla Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerini korumayı sürdürüyor. Deniz Kuvvetleri’nin bölgedeki operasyonel kabiliyeti, Ankara’nın diplomatik girişimlerini destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Mısır ile gerçekleştirilecek tatbikat da Türkiye’nin yalnızca askerî caydırıcılığını değil, bölge ülkeleriyle deniz güvenliği alanında iş birliği geliştirme kapasitesini de ortaya koyacak. Ankara, Kahire ile ilişkilerin askerî ve diplomatik boyutlarını güçlendirerek Doğu Akdeniz’de dışlayıcı ittifaklar yerine ortak çıkarları esas alan bir bölgesel denge oluşturmayı hedefliyor.
İsrailli eski komutan Türkiye'yi işaret etti: Yunanistan'a 'kış geliyor' uyarısı
Dünya
İsrailli eski komutan Türkiye'yi işaret etti: Yunanistan'a 'kış geliyor' uyarısı
Dünya askeri literatürüne geçecek tarihi ilk: TB2 SİHA gökyüzünden kamikaze İDA PİRANA'yı yönetecek hedefi tam 12'den vurdu!
Savunmadaki Türkler
Dünya askeri literatürüne geçecek tarihi ilk: TB2 SİHA gökyüzünden kamikaze İDA PİRANA'yı yönetecek hedefi tam 12'den vurdu!
Türkiye’den Mısır’a deniz yetki alanı teklifi
Gündem
Türkiye’den Mısır’a deniz yetki alanı teklifi
Başlıklar :TürkiyeMısır Deniz KuvvetleriSAT
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026