Türkiye-Mısır hattında Doğu Akdeniz hamlesi

Türkiye, Doğu Akdeniz’de diplomasi ve askeri iş birliğini eş zamanlı yürütüyor. Mısır’la deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma için arka kapı diplomasisi devam ederken Türk Deniz Kuvvetleri unsurları da ortak tatbikat kapsamında Mısır’a gidiyor. İki ülke donanmalarının katılacağı Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı, 4-9 Kasım tarihlerinde İskenderiye’de gerçekleştirilecek. Tatbikat öncesinde TCG Burgazada, 1-3 Kasım’da İskenderiye Limanı’nı ziyaret edecek.

MISIR’A 15 BİN KM’LİK KAZANIM

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarının belirlenmesinde Mısır’la ortak bir zeminde buluşmayı hedefliyor. Ankara’nın Kahire’ye sunduğu sınırlandırma önerisi, Mısır’ın Yunanistan’la imzalayabileceği olası bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden fazla ilave deniz yetki alanı elde etmesinin önünü açabilecek bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkelerini esas alan Türkiye, Mısır’ın haklarını da gözeten bir çözüm öneriyor. Ankara-Kahire hattındaki temaslar, yalnızca ikili ilişkilerin geliştirilmesi açısından değil, Doğu Akdeniz’deki güç dengeleri ve enerji kaynaklarının paylaşımı bakımından da stratejik önem taşıyor. Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bölgedeki tek taraflı girişimlerine karşı Mısır’la ortak çıkarlar temelinde yeni bir iş birliği zemini oluşturmayı amaçlıyor.

DONANMALARDAN ORTAK FAALİYET

Diplomatik temasların sürdüğü süreçte iki ülkenin deniz kuvvetleri de ortak faaliyete imza atacak. Türkiye ve Mısır Deniz Kuvvetleri unsurları ile personelinin katılacağı Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı’nda su üstü harbi, denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi ve su altı taarruz (SAT) eğitimleri icra edilecek. Tatbikatla iki ülke donanmalarının harekât kabiliyetlerinin geliştirilmesi, koordinas-yonun artırılması ve birlikte çalışabilirlik kapasitesi güçlendirilecek.

Bölgesel denge

Türkiye, güçlü donanması, yerli ve millî savunma sanayii projeleri ve Mavi Vatan yaklaşımıyla Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerini korumayı sürdürüyor. Deniz Kuvvetleri’nin bölgedeki operasyonel kabiliyeti, Ankara’nın diplomatik girişimlerini destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Mısır ile gerçekleştirilecek tatbikat da Türkiye’nin yalnızca askerî caydırıcılığını değil, bölge ülkeleriyle deniz güvenliği alanında iş birliği geliştirme kapasitesini de ortaya koyacak. Ankara, Kahire ile ilişkilerin askerî ve diplomatik boyutlarını güçlendirerek Doğu Akdeniz’de dışlayıcı ittifaklar yerine ortak çıkarları esas alan bir bölgesel denge oluşturmayı hedefliyor.

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