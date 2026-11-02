İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü: 3 kişi temizlik aracının altında kalmaktan kurtuldu
İzmir'in Konak ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan belediyeye ait temizlik aracı, park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi. Kaza sırasında bölgede bulunan 3 yaya, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Faciadan dönülen anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
İZMİR'DE KONTROLDEN ÇIKAN TEMİZLİK ARACI 3 OTOMOBİLE ÇARPTI
İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağışın ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkan belediyeye ait temizlik aracı, park halindeki 3 otomobile çarptı. Kaza, öğle saatlerinde İkiçeşmelik Eşrefpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen temizlik aracının sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobile çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.
3 YAYA SANİYELERLE EZİLMEKTEN KURTULDU
Kaza sırasında bölgede bulunan 3 yaya, kontrolden çıkan temizlik aracının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Faciadan dönülen anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yağışlı havada kontrolden çıkan temizlik aracının park halindeki otomobillere çarptığı ve yayaların tehlike atlattığı anların yer aldığı belirtildi.