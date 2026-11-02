Mecidiyeköy’de trafik dehşeti: Emniyet şeridinden gelip motosiklete çarptı arkasına bakmadan kaçtı

İstanbul’un en yoğun trafik arterlerinden biri olan Mecidiyeköy'de emniyet şeridini usulsüz şekilde kullanan bir otomobil sürücüsü, büyük bir facianın eşiğinden dönülmesine neden oldu. Karayolunda hızla ilerleyen otomobil, trafiği ve can güvenliğini hiçe saydı.

EMNİYET ŞERİDİNDEN YÜKSEK HIZLA GELİP ÇARPTI

Araç içi kamerasına yansıyan görüntülere göre, emniyet şeridinde aşırı hızla ilerleyen otomobil, kontrolden çıkarak önce şeritteki başka bir araca sıyırdı, ardından seyir halindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet devrilirken, sürücü ise asfalt üzerinde metrelerce sürüklendi.

EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Yolda sürüklenen motosikletli, arkadan gelen araçların altında kalmaktan milimetrelerle kurtuldu. Kazaya sebebiyet veren vicdansız sürücü ise durmayarak hızla olay yerinden uzaklaştı ve kayıplara karıştı.

Yerel trafikte yaşanan dehşet anlarının ardından çevredeki diğer sürücüler örnek bir davranış sergiledi. Dörtlü flaşörlerini yakarak trafiği yavaşlatan sürücüler, hemen araçlarından inerek yolda yatan motosikletlinin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için araç kamerası görüntüleri üzerinden çalışma başlattı.