Hakkari'den acı haber

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut geçişi olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün 7'nci Hudut Tugay Komutanlığı Yüksekova bölgesinde yaşanan hudut geçişi olayına müdahale sırasında açılan ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün yaralandığını bildirdi. Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünlü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

AYDIN'DA DEFNEDİLDİ

Şehit Ünlü'nün Aydın'ın Çine ilçesi Altınova Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı. Kaymakam Ali Erdoğan ve beraberindeki yetkililer, şehidin annesi Öznur ve babası Latif Ünlü'ye oğullarının şehadet haberini verdi. Şehidin baba ocağına ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit için Çine'de mahalle meydanında cenaze namazı kılındı. Babaevinden helallik alınmasının ardından Ünlü'nün cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

ARALIKTA NİKAH NİSANDA DÜĞÜN YAPACAKLARDI

Şehidin babası Latif Ünlü, gazetecilere oğlunu seve seve göreve gönderdiğini belirterek, şunları kaydetti: “Allah mekanını cennet eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bu sene dördüncü senesiydi. Son bir ayı kalmıştı, gün sayıyordu. Aralığın ilk haftasında burada olacaktı oğlum. Aralıktan sonra eğitim birliğine gidecekti. Tayinini istemişti. Aralık'ta nikah yapacaktık, nisanda da düğün yapacaktık. Hepsi mahşere kaldı” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan taziye

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün ailesine taziye mesajı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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