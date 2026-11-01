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Festivaller israf şölenine dönüştü

Festivaller israf şölenine dönüştü

Muhammed Vefa Yürekli
04:00, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Festivaller israf şölenine dönüştü
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Adana Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl düzenlediği festivaller belediyeye yük olmaya devam ediyor.

Sayıştay’ın 2025 yılı denetim raporuna göre, 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali için belediye konaklama ihalesine çıktı. İhale sonucunda günlük 7 bin liradan 2 bin gün 5 yıldızlı otel, 2 bin 750 liradan 800 gün 4 yıldızlı otel hizmeti satın alınması kararlaştırıldı. Ancak festivalde 5 yıldızlı otel kotası 634 gün aşıldı. Günlük 2 bin 750 lirayla daha düşük fiyat verilen 4 yıldızlı otellerde ise öngörülen 800 günlük konaklamanın yalnızca 522 günü kullanıldı. Böylece belediyenin zarara uğratıldığı tespit edildi.

LEZZET FESTİVALİ TAT KAÇIRDI

Tespitlerde, 9. Uluslararası Lezzet Festivali’ndeki israf da yer aldı. İhalede festivalin 10-13 Ekim tarihleri arasında düzenleneceği belirtilerek “Çadırlar 3 gün süre ile festival alanında kurulu kalacaktır” denildi. Ayrıca adet üzerinden ödeme yapılacağı belirtildi. Ancak çadırlar festivalden 3 gün önce kuruldu. Çadırların kurulu olduğu gerekçesiyle bu günler adede çevrilerek fazladan 700 çadır parası ödendi. Rapordaki birim fiyat ve miktarlar üzerinden hesaplandığında, bu artışın karşılığı 4 milyon 492 bin 100 liraya ulaştı.


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Başlıklar :Festivalİsrafaktüel
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