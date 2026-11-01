Ticarette de birlik
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 1 Kasım 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Türk müteahhitler iki ülkede 39,5 milyar dolarlık iş yaptı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk müteahhitlik firmalarının Özbekistan ve Kazakistan’ın kalkınma süreçlerine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Bolat, “Müteahhitlerimiz bugüne kadar Kazakistan’da toplam değeri 30 milyar doları aşan 550 proje, Özbekistan’da ise 9,5 milyar doları aşan 333 proje üstlenmiştir” dedi.
Ticarette de birlik
Yaklaşık 2,1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip Türk dünyası, 100 ortak yatırım ve sanayi projesiyle üretim gücünü artırmayı hedefliyor. Özbekistan’da Türk şirketlerinin yatırımları genişletilirken Türkiye-Kazakistan ticaretinde 15 milyar dolarlık hedef belirlendi.
Fenerbahçe ağır yaralı
Süper Lig’in 10. Hafta maçında sahasında Göztepe’ye yenilen Fenerbahçe şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Liderin 9 puan gerisine düştü. Guendouzi’nin golüyle ilk yarıyı önde geçen sarı-lacivertliler, ikinci devre 2 dakika içinde yediği gollerle yıkıldı.