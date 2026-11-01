Kaybederiz endişesi kurultayı erteletti

28 Ekim'de üye listelerinin askıya çıkarılması beklenirken kurultay süreci ertelendi. İki haftalık erteleme kararına gerekçe olarak bazı illerde üye listelerinin henüz örgütlere ulaştırılmaması ve Yargıtay'da devam eden temyiz süreci gösterildi.

Ancak parti kulislerinde kararın arkasında daha kapsamlı siyasi hesapların bulunduğu konuşuluyor. Edinilen bilgiye göre, bahar aylarında yapılması planlanan kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın grupların seçim yarışını kaybetme ihtimalinin yüksek görülmesi, takvimin ertelenmesinde etkili oldu. Bu çevrelerin, mevcut dengelerle kurultaya gidilmesinin parti içindeki konumlarını zayıflatacağı değerlendirmesiyle sürecin yeniden planlanmasını tercih ettiği ifade ediliyor. Yargıtay'ın kasım ayında da temyiz kararını açıklamaması halinde CHP'de kurultay takviminin bir kez daha ertelenmesi gündemde.

ÖRGÜTLERDEN TEPKİ

Kurultay takviminin ertelenmesi kararı, CHP örgütlerinde ve milletvekilleri arasında rahatsızlığa yol açtı. Vekiller ve örgütler, kurultay sürecinin hangi tarihte ve hangi koşullarda yeniden başlatılacağına ilişkin belirsizliğin parti içindeki mevcut ayrışmaları derinleştirmesinden çekiniyor. Erteleme kararının ardından CHP'de farklı siyasi gruplar arasındaki mücadelenin daha görünür hale gelebileceği, parti yönetimine yönelik eleştirilerin artabileceği değerlendiriliyor. Sürecin uzamasının bazı milletvekillerinin partiden ayrılma seçeneğini de gündeme getirebileceği ifade ediliyor.

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