Kılıçdaroğlu aday olmalı

Tekin, Türkiye Basın Federasyonu’nun Anadolu Sohbetleri programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP-Yeni Parti ayrışmasında suçlamaların kabul edilemez boyutlara ulaştığını belirten Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik söylemlere tepki gösterdi. Tekin, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin “Partiyi güvenilir limana emanet edene kadar görevinin başında olmak zorunda. Kişisel olarak bana sorarsanız aday olmak zorunda” dedi.

CHP’DE ARINMA ŞART

CHP’nin müteahhit çeteleri ve onların iş birlikçileri nedeniyle kirlendiğini belirterek partide arınma gerektiğini söyleyen Tekin, bir iş insanının kurultay döneminde 70 daire verdiğine ilişkin açıklamalarının yeterince tartışılmadığını savundu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına da değinen Tekin, CHP’nin adayının bulunduğunu belirterek Mansur Yavaş üzerinden yürütülen tartışmaların doğru bir çerçevede ele alınması gerektiğini söyledi. Tekin, Yeni Parti lideri Özgür Özel’in olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin ise böyle bir ihtimali çok güçlü görmediğini belirtti.

İTTİFAKLAR KAÇINILMAZ

Tekin, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 şartına dikkat çekerek ittifakların kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu’nun geçmiş dönemde 6’lı Masa’da yer alan partilerle temaslarının bulunduğunu hatırlatan Tekin, seçim döneminde yeni iş birliklerinin kurulabileceğini belirtti. CHP seçmeninin geçmişte farklı partilerin barajı aşması için fedakârlık yaptığını dile getiren Tekin, 2011 seçimlerinde MHP’nin, 2015 seçimlerinde ise HDP’nin barajı aşması için seçmenlerin tercihlerinde değişikliğe gittiğini söyledi. Tekin, önümüzdeki dönemde de seçmenin siyasi hesapların ötesine geçerek partileri ortak bir zeminde buluşturabileceğini ifade etti.

MİLLİ MESELELERDE DESTEK VERİRİZ

CHP ile AK Parti arasında yakınlaşma yaşandığı yönündeki iddiaları reddeden Tekin, dış politikada Türkiye’nin çıkarlarını esas aldıklarını vurguladı. Tekin, Mekke Anlaşması, Libya ile deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşma ve Türkiye’nin Orta Doğu’daki girişimleri gibi başlıkların siyasi rekabetin ötesinde değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki siyasi dengeler ve İBB Başkan seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, CHP’nin yerel yönetimlerdeki kazanımlarını koruması gerektiğini vurgulayarak önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak siyasi tablonun bu açıdan belirleyici olacağını kaydetti.

Önümüzdeki dönemde CHP’de sürpriz gelişmeler yaşanabileceğini dile getiren Tekin, “Yalan yanlış haberlerden kaynaklı baba ocağını terk edenlerin çoğu geri gelecektir” diye konuştu.

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