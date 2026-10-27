YBŞ de feshediliyor

Irak’ta terör örgütü PKK’nın Sincar’daki uzantısı olan “Şengal Direniş Birlikleri”nin (YBŞ) Irak güvenlik güçlerine entegrasyonu kapsamında askeri noktaların devri başladı. Sincar’da düzenlenen törende, YBŞ unsurlarının Irak güvenlik yapısına katılması için atılan adımlar ele alındı. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı Başkanı Orgeneral Saad Maan, YBŞ unsurlarının Irak İçişleri Bakanlığı ve Haşdi Şabi bünyesine katılacağını açıkladı. Maan, sürece dahil edilecek YBŞ’li unsur sayısının 4 bin olduğunu ve aralarında kadınların da bulunduğunu ifade etti. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı, Sincar’daki bazı önemli askeri noktaların Irak güvenlik güçlerine devredildiği bildirildi. Güvenlik Medya Ağı, entegrasyon sürecinin yalnızca personeli değil, silahları ve askeri noktaları da kapsadığı kaydetti.

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