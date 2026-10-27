25 hisse daha takipte
Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Ekim 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Ekim 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Yerli ultrason dönemi
Türkiye, sağlık teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak için yerli üretim kapasitesini genişletiyor. Güney Kore ile yürütülen teknoloji transferi kapsamında ultrason cihazlarının üretimi için yeni tesis kurulacak. En az yüzde 71 yerlilik hedeflenen projeyle cihazların monitör, prob, yazılım ve donanımının Türkiye'de üretilmesi amaçlanıyor. Çalışma, yerli tıbbi cihaz sanayiinin gelişmesine ve hastanelerin teknoloji ihtiyacının yurt içinden karşılanmasına katkı sağlayacak.
25 hisse daha takipte
Fon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplam 36 hisse senedinde haksız kazanç sağlandığını değerlendiriyor. Bugüne kadar 11 hisse senedi ile ilgili inceleme tamamlandı. 25 hisse senedi ile ilgili dosyalar ise hazırlık aşamasında. Soruşturmada yeni gözaltılar olabileceği belirtiliyor.
Aslan Osimhen'le kükredi
Zirve yarışını yakından ilgilendiren derbinin kazananı ev sahibi Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, oyunun genelinde üstün bir görüntü ortaya koyduğu mücadelede, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi Osimhen’in golleriyle yıktı. İrfan Can’ın şık golü sarı-lacivertlilere yetmedi. Aslan, lider girdiği 9. haftayı yine zirvede kapattı.