25 hisse daha takipte

Türkiye sokağa teslim edilecek bir ülke değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gün evde oturma günü değildir. Gün meydanlara akma, sokaklara çıkma günüdür” diyerek sokak çağrısı yapan Yeni Parti Genel Başkanı Özel’e tepki gösterdi. Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Erdoğan, “Türkiye, 86 milyonun birlik ve dirlik içinde kardeşçe yaşadığı, bölgesinin huzur adası olan bir ülkedir. Avrupa’nın kimi ülkelerinde yaşanan olaylardan cesaret alarak benzer bir teşebbüsün hayalini kuranlar varsa şunu bilsinler ki Türkiye sokakta bulunmamıştır. Sokağa teslim edilecek bir ülke de değildir” dedi.