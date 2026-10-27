Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
25 hisse daha takipte

25 hisse daha takipte

Burak Doğan
04:00, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 04:20, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
25 hisse daha takipte
Arşiv.

Fon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplam 36 hisse senedinde haksız kazanç sağlandığını değerlendiriyor. Bugüne kadar 11 hisse senedi ile ilgili inceleme tamamlandı. 25 hisse senedi ile ilgili dosyalar ise hazırlık aşamasında. Soruşturmada yeni gözaltılar olabileceği belirtiliyor.

Fon soruşturmasında mercek altına alınan 36 hisse senedinden 11’i ile ilgili işlemler tamamlandığı, 25 hisse ile ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi. İncelemeler sonunda fon soruşturmasında yeni gözaltı işlemlerinin gelebileceği belirtildi.

HİSSE SENETLERİ İNCELENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında şüpheli sayısı 450 dayandı. Bu şüphelilerden 114’ü tutuklandı. Bir yandan fonlardaki şüpheli işlemlerini inceleyen başsavcılık diğer yandan da hisse senetlerindeki manipülatif hareketleri didik didik araştırıyor.

11 HİSSEDE İŞLEM TAMAMLANDI

Bu kapsamda toplam 36 hisse senedinde haksız kazanç sağlandığını değerlendiren başsavcılık, bugüne kadar 11 hisse senedi ile ilgili incelemesini tamamlayarak şüpheliler hakkında işlem yaptı. 25 hisse senedi ile ilgili dosyalar da hazırlık aşamasında. Bu dosyalarla ilgili de önümüzdeki günlerde operasyonlar gelebileceği, şüpheli sayısının artabileceği öğrenildi.

226 KİŞİNİN MAL VARLIĞINA TEDBİR

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 226 kişinin mal varlıkları ile ilgili işlem yapıldı. Bu 226 kişinin 113’ünün mal varlığına doğrudan el konuldu. Diğer 113 kişinin mal varlıklarına ise tedbir konuldu. Haksız kazanç sağlayan şüphelilerin tespit edilen tutarları ödemeleri durumunda ise tedbirin kaldırıldığı öğrenildi.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski milletvekili Ertan Aydın, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın bu karara itiraz etmesi üzerine Aydın gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer de gözaltına alınmıştı. Aydın ve Özer İstanbul Adliyesi’nde nöbetçi savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski SPK Daire Başkanı tutuklandı

  • Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı. Savcılıkta ifadesi alınan Erman Çete, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Çete, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KARA PARADA 3 TUTUKLAMA

  • Öte yandan İstanbul'da, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin gözaltına alınan 15 şüpheliden, Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı’dan oluşan 3'ü tutuklama talebiyle, diğer 12 kişi ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

SPK'dan flaş karar: Tera ve Pusula'nın faaliyetleri geçici olarak durduruldu
Ekonomi
SPK'dan flaş karar: Tera ve Pusula'nın faaliyetleri geçici olarak durduruldu
Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
Gündem
Fon soruşturmasında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Tasfiye edilen fonlar için yeni yasal düzenleme yürürlükte
Gündem
Resmi Gazete'de yayımlandı: Tasfiye edilen fonlar için yeni yasal düzenleme yürürlükte

Başlıklar :FonHissebaşsavcılıksoruşturma
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026