25 hisse daha takipte

Fon soruşturmasında mercek altına alınan 36 hisse senedinden 11’i ile ilgili işlemler tamamlandığı, 25 hisse ile ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi. İncelemeler sonunda fon soruşturmasında yeni gözaltı işlemlerinin gelebileceği belirtildi.

HİSSE SENETLERİ İNCELENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında şüpheli sayısı 450 dayandı. Bu şüphelilerden 114’ü tutuklandı. Bir yandan fonlardaki şüpheli işlemlerini inceleyen başsavcılık diğer yandan da hisse senetlerindeki manipülatif hareketleri didik didik araştırıyor.

11 HİSSEDE İŞLEM TAMAMLANDI

Bu kapsamda toplam 36 hisse senedinde haksız kazanç sağlandığını değerlendiren başsavcılık, bugüne kadar 11 hisse senedi ile ilgili incelemesini tamamlayarak şüpheliler hakkında işlem yaptı. 25 hisse senedi ile ilgili dosyalar da hazırlık aşamasında. Bu dosyalarla ilgili de önümüzdeki günlerde operasyonlar gelebileceği, şüpheli sayısının artabileceği öğrenildi.

226 KİŞİNİN MAL VARLIĞINA TEDBİR

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 226 kişinin mal varlıkları ile ilgili işlem yapıldı. Bu 226 kişinin 113’ünün mal varlığına doğrudan el konuldu. Diğer 113 kişinin mal varlıklarına ise tedbir konuldu. Haksız kazanç sağlayan şüphelilerin tespit edilen tutarları ödemeleri durumunda ise tedbirin kaldırıldığı öğrenildi.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski milletvekili Ertan Aydın, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın bu karara itiraz etmesi üzerine Aydın gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer de gözaltına alınmıştı. Aydın ve Özer İstanbul Adliyesi’nde nöbetçi savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski SPK Daire Başkanı tutuklandı

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı. Savcılıkta ifadesi alınan Erman Çete, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Çete, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KARA PARADA 3 TUTUKLAMA

Öte yandan İstanbul'da, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin gözaltına alınan 15 şüpheliden, Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı’dan oluşan 3'ü tutuklama talebiyle, diğer 12 kişi ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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