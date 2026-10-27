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Suçsuzum ama parayı iade ederiz!

Suçsuzum ama parayı iade ederiz!

04:00, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Suçsuzum ama parayı iade ederiz!
İnan Altınbaş, Nusret Altınbaş.

Fon soruşturmasında tutuklanan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş, ifadesinde fondan 16 milyar liralık çıkışla gündeme gelen Atlas Portföy ile ilgisi bulunmadığını, şirketin kardeşi Nusret Altınbaş’a ait olduğunu iddia etti. Altınbaş devamında “Mağduriyetlerin giderilmesi için ailemiz açısından üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

Fon soruşturmasında tutuklanan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş ifadesinde kardeşini suçladı. Fon krizi öncesinde 16 milyar liralık çıkışla gündeme gelen Atlas Portföy’le ilgisi olmadığını, şirketin kardeşinin Nusret Altınbaş’ın olduğunu iddia eden İnan Altınbaş, “Suçu kabul etmiyorum. Ama mağduriyetlerin giderilmesi için ailemiz açısından üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

TUTUKLANDI

Fon soruşturmasında Altınbaş Holding’e ait Atlas Portföy fonlarından 16 milyar liralık çıkış tespit edilmişti. Holdingin sahipleri İnan Altınbaş tutuklanmış, kardeşi Nusret Altınbaş ise gözaltı kararından 2 gün sonra teslim olmuştu. Nusret Altınbaş da dün sevkedildiği mahkemece tutuklandı. İnan Altınbaş’ın ifadesi ortaya çıktı.

GEREKENİ YAPARIM

Savcılık ifadesinde İnan Altınbaş, aylık 750 bin lira geliri olduğunu belirterek ‘kuyumcu’ olduğunu söyledi. Altınbaş Holding’de 6 kardeşin hissesi bulunduğunu ancak her kardeşin de kendi şirketleri olduğunu dile getiren Altınbaş, operasyon yapılan Alnus Yatırım ile Atlas Portföy’ün kardeşi Nusret’in şirketleri olduğunu savundu. Altınbaş kendini böyle savundu: “Nusret Altınbaş ile herhangi bir bağlantımın bulunmadığını belirttim. Olaylardaki mağduriyetlerin farkındayız. Bu sebeple mağduriyetlerin giderilmesi için ailemiz açısından üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.”

BU KİŞİ BİR İŞ YAPMIŞTIR!

Mahkemede de benzer ifadeler kullanan Altınbaş, “Atlas Portföyün sahibi kardeşim diye buradayım. Oluşan zararın giderilmesine katkı sağlamak istiyorum. Elimizden ne gelirse yapacağım” dedi. Altınbaş’ın sözlerinden sonra 3 avukatından biri olan Umut Metin söz aldı. Avukat Metin, “Alnus’un sahibi Nusret Altınbaş kendi şirketini yönetmektedir. Bu kişi bir iş yapmıştır. Kardeşinin yaptığı işten müvekkilimi ilgilendirmez. Eğer müvekkilimin ve ailesinin ödemesi gereken bir tutar varsa, zararı biz yapmadık ama devlet böyle düşünüyorsa müvekkilim bunu karşılamaya hazırdır” savunmasında bulundu.

SAVCILIK: BİRLİKTE HAREKET EDİYORLAR

Ancak Altınbaş ve avukatları suçu Nusret Altınbaş’a atsa da savcılık tespitleri İnan Altınbaş’ın da sorumlu olduğu yönünde. Savcılık, İnan Altınbaş ile Nusret Altınbaş’ın aynı şirketler topluluğu içerisinde birlikte yönetici konumunda bulundukları, elde edilen suç gelirini holding ve iştirakleri bünyesinde kullanıldığı ve birlikte hareket ettiklerine dair kuvvetli suç şüphesi olduğunu değerlendiriyor.


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Başlıklar :fonsoruşturmainan altınbaş
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