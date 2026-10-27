Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
10 soruda Ortak Yazılı Sınav Sistemi

10 soruda Ortak Yazılı Sınav Sistemi

04:00, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
10 soruda Ortak Yazılı Sınav Sistemi
Arşiv.

Millî Eğitim Bakanlığı, ortak yazılı sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini dijital ortama taşıyan Ortak Yazılı Sınav Sistemi’ni hayata geçiriyor. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıflardaki belirli dersleri kapsayan sistemde öğretmenler soru hazırlamayı sürdürecek. Farklı güçlük düzeylerinde açık uçlu soruların kullanılacağı sistemle sınav sonuçlarının öğrenci, şube ve okul bazında analiz edilmesi hedefleniyor.

Millî Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılında uygulanacak Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne (OYSS) ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Sınavların hazırlanmasında öğretmenlerin üstleneceği görevler, sistemin uygulanacağı sınıf ve dersler, soru havuzunun kullanımı ve mazeret sınavlarının tarihleri açıklığa kavuştu. İşte OYSS’nin nasıl uygulanacağına ilişkin merak edilen 10 sorunun yanıtı.

1.OYSS’nin amacı nedir?

OYSS, okul genelindeki ortak yazılı sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini dijital ortamda gerçekleştirmek amacıyla geliştirildi. Sistemle sınavların öğretim programlarındaki öğrenme çıktılarıyla uyumlu, geçerli ve güvenilir biçimde hazırlanması ve sonuçların bu çıktılar doğrultusunda analiz edilmesi hedefleniyor.

2.Sistem neden önemli?

OYSS ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun geliştirici değerlendirme uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Farklı güçlük düzeylerindeki soruların dengeli kullanılması, sınav sonuçlarının öğrenci, şube ve okul bazında analiz edilmesi ve okullar arasında ortak ölçme ve değerlendirme standartlarının oluşturulması hedefleniyor.

OKUMA SINAVLARINI ÖĞRETMENLER YAPACAK

3.Hangi sınıf ve derslerde uygulanacak?

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda: Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ile İngilizce dersleri OYSS kapsamında olacak. Lise 9, 10 ve 11. sınıflarda: Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Felsefe ve İngilizce derslerinde sistem uygulanacak

4.Dinleme ve konuşma sınavları nasıl yapılacak?

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile İngilizce derslerinin okuma ve yazmaya yönelik sınavları OYSS üzerinden gerçekleştirilecek. Dinleme ve konuşma sınavları ise ilgili alan zümre öğretmenlerince mevcut mevzuat ve uygulama esaslarına göre yapılacak.

5.Hangi okullar kapsam dışında
?

OYSS, milletlerarası özel öğretim kurumları, akşam liseleri, mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim meslek okulları, özel eğitim uygulama okulları ve bu okulların programlarının uygulandığı özel eğitim sınıflarında kullanılmayacak. Ayrıca 7 ve 11. sınıflardaki İngilizce dersleri, azınlık okullarındaki din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri, hazırlık sınıflarındaki tüm dersler ve diğer sınıf düzeylerindeki yabancı dil dersleri sistemin dışında olacak. Öte yandan hazırlık sınıflarında OYSS kapsamında ortak yazılı sınav yapılmayacak.

SORU HAVUZU OLUŞTURULACAK

6.Soruları kim hazırlayacak?

Sınavların hazırlanmasında öğretmenlerin belirleyici rolü devam edecek. Senaryo seçimi, soruların hazırlanması, uygunluk ve güçlük düzeylerinin belirlenmesi ile puanlama işlemleri öğretmenler tarafından yürütülecek. Bakanlık ise öğretmenlerin kullanımına beceri temelli açık uçlu sorulardan oluşan bir soru havuzu sunacak.

7. Öğretmenler soru hazırlayacak mı?

Evet. Ortalama 6-8 açık uçlu sorudan oluşan sınavlarda alan zümre öğretmenleri, seçilen senaryonun öğrenme çıktılarına uygun iki soru ve bunların puanlama anahtarlarını hazırlayacak. Ayrıca soru havuzundan alınan iki soruyu değiştirebilecek.

8. Sınav soruları her okulda eşit zorlukta mı olacak?

Hayır. OYSS soru havuzunda kolay, orta ve zor düzeylerde sorular bulunacak. Öğretmenler, öğrencilerin öğrenme durumlarını dikkate alarak soruların güçlük düzeylerini ve puan değerlerini belirleyecek. Böylece ortak soru havuzunun kullanılması, bütün okullarda aynı soruların veya aynı güçlük düzeyindeki sınavların uygulanması anlamına gelmeyecek.

MAZERET SINAVLARI İÇİN TARİH BELLİ

9. İkili öğretim yapan okullarda sınavlar nasıl olacak?

İkili öğretim yapılan okullarda aynı sınıf düzeyinde sabahçı ve öğlenci şubeler bulunması halinde, OYSS üzerinden bu şubeler için farklı sınavlar hazırlanabilecek.

10. Mazeret sınavları ne zaman yapılacak?

Geçerli mazereti nedeniyle sınava katılamayan öğrencilerin mazeret sınavları, 23-27 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Okul müdürlüklerinin planlaması doğrultusunda alan zümre öğretmenlerince OYSS üzerinden yapılacak sınavlar, asıl sınav için seçilen senaryoya göre hazırlanacak. Soruların ikisi öğretmenler tarafından oluşturulurken diğerleri sistemin soru havuzundan alınacak.


Ortak Yazılı Sınav Sistemi OYSS nedir, hangi sınıflarda uygulanacak? MEB 29 soruda tek tek açıkladı
Gündem
Ortak Yazılı Sınav Sistemi OYSS nedir, hangi sınıflarda uygulanacak? MEB 29 soruda tek tek açıkladı
Aile ve neslin korunması için 14 maddelik tarihi çağrı: Zorunlu eğitim ve boşanma yasaları gözden geçirilsin
Gündem
Aile ve neslin korunması için 14 maddelik tarihi çağrı: Zorunlu eğitim ve boşanma yasaları gözden geçirilsin
Uluslararası Genç Derneği 27 ekim Salı günü İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde gençlerle buluşuyor
Gündem
Uluslararası Genç Derneği 27 ekim Salı günü İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde gençlerle buluşuyor

Başlıklar :eğitimsınavtoplum
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026