10 soruda Ortak Yazılı Sınav Sistemi

Millî Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılında uygulanacak Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne (OYSS) ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Sınavların hazırlanmasında öğretmenlerin üstleneceği görevler, sistemin uygulanacağı sınıf ve dersler, soru havuzunun kullanımı ve mazeret sınavlarının tarihleri açıklığa kavuştu. İşte OYSS’nin nasıl uygulanacağına ilişkin merak edilen 10 sorunun yanıtı.

1.OYSS’nin amacı nedir?

OYSS, okul genelindeki ortak yazılı sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini dijital ortamda gerçekleştirmek amacıyla geliştirildi. Sistemle sınavların öğretim programlarındaki öğrenme çıktılarıyla uyumlu, geçerli ve güvenilir biçimde hazırlanması ve sonuçların bu çıktılar doğrultusunda analiz edilmesi hedefleniyor.

2.Sistem neden önemli?

OYSS ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun geliştirici değerlendirme uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Farklı güçlük düzeylerindeki soruların dengeli kullanılması, sınav sonuçlarının öğrenci, şube ve okul bazında analiz edilmesi ve okullar arasında ortak ölçme ve değerlendirme standartlarının oluşturulması hedefleniyor.

OKUMA SINAVLARINI ÖĞRETMENLER YAPACAK

3.Hangi sınıf ve derslerde uygulanacak?

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda: Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ile İngilizce dersleri OYSS kapsamında olacak. Lise 9, 10 ve 11. sınıflarda: Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Felsefe ve İngilizce derslerinde sistem uygulanacak

4.Dinleme ve konuşma sınavları nasıl yapılacak?

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile İngilizce derslerinin okuma ve yazmaya yönelik sınavları OYSS üzerinden gerçekleştirilecek. Dinleme ve konuşma sınavları ise ilgili alan zümre öğretmenlerince mevcut mevzuat ve uygulama esaslarına göre yapılacak.

5.Hangi okullar kapsam dışında ?

OYSS, milletlerarası özel öğretim kurumları, akşam liseleri, mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim meslek okulları, özel eğitim uygulama okulları ve bu okulların programlarının uygulandığı özel eğitim sınıflarında kullanılmayacak. Ayrıca 7 ve 11. sınıflardaki İngilizce dersleri, azınlık okullarındaki din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri, hazırlık sınıflarındaki tüm dersler ve diğer sınıf düzeylerindeki yabancı dil dersleri sistemin dışında olacak. Öte yandan hazırlık sınıflarında OYSS kapsamında ortak yazılı sınav yapılmayacak.

SORU HAVUZU OLUŞTURULACAK

6.Soruları kim hazırlayacak?

Sınavların hazırlanmasında öğretmenlerin belirleyici rolü devam edecek. Senaryo seçimi, soruların hazırlanması, uygunluk ve güçlük düzeylerinin belirlenmesi ile puanlama işlemleri öğretmenler tarafından yürütülecek. Bakanlık ise öğretmenlerin kullanımına beceri temelli açık uçlu sorulardan oluşan bir soru havuzu sunacak.

7. Öğretmenler soru hazırlayacak mı?

Evet. Ortalama 6-8 açık uçlu sorudan oluşan sınavlarda alan zümre öğretmenleri, seçilen senaryonun öğrenme çıktılarına uygun iki soru ve bunların puanlama anahtarlarını hazırlayacak. Ayrıca soru havuzundan alınan iki soruyu değiştirebilecek.

8. Sınav soruları her okulda eşit zorlukta mı olacak?

Hayır. OYSS soru havuzunda kolay, orta ve zor düzeylerde sorular bulunacak. Öğretmenler, öğrencilerin öğrenme durumlarını dikkate alarak soruların güçlük düzeylerini ve puan değerlerini belirleyecek. Böylece ortak soru havuzunun kullanılması, bütün okullarda aynı soruların veya aynı güçlük düzeyindeki sınavların uygulanması anlamına gelmeyecek.

MAZERET SINAVLARI İÇİN TARİH BELLİ

9. İkili öğretim yapan okullarda sınavlar nasıl olacak?

İkili öğretim yapılan okullarda aynı sınıf düzeyinde sabahçı ve öğlenci şubeler bulunması halinde, OYSS üzerinden bu şubeler için farklı sınavlar hazırlanabilecek.

10. Mazeret sınavları ne zaman yapılacak?

Geçerli mazereti nedeniyle sınava katılamayan öğrencilerin mazeret sınavları, 23-27 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Okul müdürlüklerinin planlaması doğrultusunda alan zümre öğretmenlerince OYSS üzerinden yapılacak sınavlar, asıl sınav için seçilen senaryoya göre hazırlanacak. Soruların ikisi öğretmenler tarafından oluşturulurken diğerleri sistemin soru havuzundan alınacak.

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