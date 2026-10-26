Uluslararası Genç Derneği 27 ekim Salı günü İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde gençlerle buluşuyor

Yaklaşık 5.000 gencin buluşacağı Gençlik Şöleni’nde 250 gönüllü dünyayı değiştiren deneyimlerini paylaşıyor; çekilişle 5 katılımcı genç gidiş-dönüş yurt dışı uçak bileti kazanacak.

Kurulduğu günden bu yana gençliğin enerjisini, dinamizmini ve medeniyet vizyonunu küresel bir iyilik hareketine dönüştüren Uluslararası Genç Derneği, Türkiye’deki gençlerin umudunu, neşesini ve hedeflerini sınırların ötesine taşımaya devam ediyor. Gençlerin potansiyelini harekete geçirerek onları sadece yarının değil, bugünün de mimarı kılmayı hedefleyen GENÇ Derneği; eğitimden kültüre, uluslararası gönüllülük projelerinden akademilere kadar geniş bir yelpazede ilham veren çalışmalara öncülük ediyor.

Kürenin Öncüleri İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde

“Dünya Bizi Bekliyor” sloganıyla yola çıkan Uluslararası Genç Derneği, Türkiye'nin merhamet, adalet ve umut taşıyan gençlik neşesini, küresel ölçekte sürdürülebilir bir değişim ve kardeşlik dalgasıyla taçlandırmaya devam ediyor.

Gençlerin hayallerini uluslararası deneyimlerle buluşturan Genç Derneği, gönüllülük çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla “Türkiye’nin Gençleri Kürenin Öncüleri” programını hayata geçiriyor. 27 Ekim Salı günü saat 11.00–18.00 arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek program, Türkiye’deki gençlerin dünyaya açılan kapısı olmayı hedefliyor.

25 Ülkeye 250 Genç Gönüllü

Uluslararası Genç Derneği’nin yıl boyunca yürüttüğü programlar kapsamında 250 Genç Gönüllü, Balkanlar'dan Afrika'ya, Asya'dan Ortadoğu'ya kadar 25 farklı ülkeye giderek insani yardım, eğitim, kültür ve gönüllülük çalışmalarında aktif rol aldı. Türkiye’deki gençlerin bilgi birikimini, neşesini ve enerjisini dünya halklarıyla buluşturan genç liderler, küresel barış ve dayanışmaya somut katkılar sundu.

5 gence yurt dışı uçak bileti hediye

Gençlik Şöleni kapsamında yaklaşık 5 bin gencin bir araya gelmesi bekleniyor. İlham veren "Sınır Tanımayan Konuşmalar", kültür stantları, fotoğraf sergileri ve atölyelerle dolu program büyük coşkuya sahne olacak. Etkinlikte gençleri heyecan verici bir sürpriz de bekliyor: Yapılacak özel çekilişle 5 genç, gidiş-dönüş yurt dışı uçak bileti ile ödüllendirilerek hayallerindeki deneyime adım atacak.

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