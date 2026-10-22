Öğrenci affı kapsamında yatay geçiş başvurularında, kayıt yılında bulunmayan veya öğrenci almayan programlar için hangi taban puanın kullanılacağı netleşti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), uygulamada yaşanan tereddütler üzerine alınan kararı 22 Ekim 2026 tarihli yazıyla üniversitelere bildirdi.

Yükseköğretim Genel Kurulu, öğrenci affı kapsamında yatay geçiş yapmak isteyenlerin taban puanlarının nasıl karşılaştırılacağını 29 Eylül 2026 tarihli toplantısında karara bağladı. Öğrencinin kayıt yılında mevcut olmayan veya öğrenci almayan bir programa geçiş başvurusunda, hedef programın ilk kez öğrenci aldığı yıl esas alınacak.

Düzenleme, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun geçici 85. maddesi kapsamında yeniden öğrenime başlama hakkı kazananları ilgilendiriyor. YÖK’ün Genel Sekreter Dr. Batıkan Aksoy imzasını taşıyan yazısı, “acele” ibaresiyle gönderildi.

Taban puanlar aynı yıl ve aynı puan türü üzerinden karşılaştırılacak

Yeni esasa göre, geçiş yapılmak istenen programın ilk kez öğrenci aldığı yıldaki taban puanı ile öğrencinin ilişiğinin kesildiği programın aynı yıldaki taban puanı karşılaştırılacak.

Başvuru yapılabilmesi için öğrencinin ilişiğinin kesildiği programın taban puanının, hedef programın taban puanına eşit veya daha yüksek olması gerekecek. Karşılaştırmada aynı puan türündeki programlar esas alınacak.

Uygulamanın temel noktaları şöyle:

- Esas alınacak yıl: Geçiş yapılmak istenen programın ilk kez öğrenci aldığı yıl.

- Karşılaştırılacak puanlar: Hedef program ile öğrencinin ilişiğinin kesildiği programın o yıldaki taban puanları.

- Başvuru koşulu: İlişiğin kesildiği programın taban puanının hedef programın puanına eşit veya daha yüksek olması.

- Puan türü: Karşılaştırmanın aynı puan türü üzerinden yapılması.

Karar, başvurulardaki belirsizlik üzerine alındı

YÖK’ün yazısında, öğrencinin kayıt yılında bulunmayan veya öğrenci almayan programlara yapılacak yatay geçiş başvurularında nasıl bir yol izleneceğine ilişkin tereddüt oluştuğu belirtildi.

Konu, bu nedenle Yükseköğretim Genel Kurulunun 29 Eylül 2026 tarihli toplantısında ele alındı. Kararla, geçici 85. maddenin uygulanması için 12 Ağustos 2026’da belirlenen usul ve esasların 18. maddesine yeni bir bent eklendi.

Öğrenci affı düzenlemesi kimleri kapsıyor?

Yazıda, 7592 sayılı Kanun’un 14. maddesiyle Yükseköğretim Kanunu’na eklenen geçici 85. maddenin kapsamına da yer verildi. Buna göre düzenleme, hazırlık dâhil bütün sınıflarda; intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenimi sırasında ilişiği kesilenleri kapsıyor.

Bir programı kazanarak kayıt hakkı elde ettiği hâlde kayıt yaptırmayanlar da belirli şartlar altında düzenlemeden yararlanabiliyor. Bu kişiler, ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurarak yeniden öğrenime başlayabiliyor.

YÖK’ün son kararı ise bu kapsamda yeniden öğrenime başlama hakkı kazananların belirtilen programlara yatay geçiş başvurularında uygulanacak puan karşılaştırmasını açıklığa kavuşturuyor.