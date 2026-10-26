Bolu Belediyesi'ne şafak operasyonu: Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir de gözaltına alındı

Bolu Belediyesi’ne yönelik Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘İhaleye fesat karıştırma’ ve ‘Zimmet’ soruşturması kapsamında sabah erken saatlerde jandarma ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden N.E. ile S.B. ve T.A. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerinde ve belediye binasındaki odalarında arama yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Gündem

Bolu Belediyesine 'hayalet araç' operasyonu: 7 ilde 22 gözaltı kararı

Gündem

CHP'li Ayvalık Belediyesi'nin korumalarından gazeteci Yüksel Kalkan'a darp

Gündem

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz gözaltına alındı

Gündem

Bolu Belediyesine operasyon: 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi