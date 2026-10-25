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Abant’ta sonbahar şöleni: Binlerce kişi akın etti

Abant’ta sonbahar şöleni: Binlerce kişi akın etti

18:10, 25/10/2026, Pazar
IHA
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Abant’ta sonbahar şöleni: Binlerce kişi akın etti

Bolu’nun gözde turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı, sonbaharın sarı, kahverengi ve yeşil tonlarıyla büyüleyici bir görünüme kavuştu. Güneşli hafta sonunu fırsat bilen binlerce ziyaretçi, doğanın renk cümbüşü arasında yürüyüş yaptı, bisiklete bindi ve manzaranın tadını çıkardı. İstanbul’un kalabalığından uzaklaşmak için Abant’a gelen ziyaretçiler, sonbaharın sunduğu eşsiz güzelliğe hayran kaldı.

Bolu’nun gözde turizm merkezlerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı’nda sonbahar mevsimiyle birlikte görsel şölen yaşanıyor. Yazdan kalma güneşli havayı fırsat bilen binlerce tatilci milli parka akın etti.

Bolu’nun gözde turizm merkezlerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı’nda sonbahar mevsimiyle birlikte görsel şölen yaşanıyor. Yazdan kalma güneşli havayı fırsat bilen binlerce tatilci milli parka akın etti.

Türkiye’nin en önemli milli parklarından Abant Gölü Milli Parkı, sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

Türkiye’nin en önemli milli parklarından Abant Gölü Milli Parkı, sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

Tabiat parkında hafta sonu ve güneşli havayı fırsat bilen doğaseverler ile tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, bisiklete binerek ve fotoğraf çektirerek eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Tabiat parkında hafta sonu ve güneşli havayı fırsat bilen doğaseverler ile tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, bisiklete binerek ve fotoğraf çektirerek eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Ziyaretçiler, renk cümbüşüne dönen ormanların ve doğanın oluşturduğu seyrine doyumsuz manzaraya hayran kaldı. Abant’ın doğal güzelliği havadan görüntülendi.

Ziyaretçiler, renk cümbüşüne dönen ormanların ve doğanın oluşturduğu seyrine doyumsuz manzaraya hayran kaldı. Abant’ın doğal güzelliği havadan görüntülendi.

Abant’a ikinci kez geldiğini belirten Gökşen Eyüpoğlu, doğanın etkileyici olduğunu ifade ederek, "Bolu’nun en çok bilinen güzelliklerinden birisi Abant. Yolda gelirken ağaçların sonbahar renklerine bürünmesi çok güzeldi" dedi.

Abant’a ikinci kez geldiğini belirten Gökşen Eyüpoğlu, doğanın etkileyici olduğunu ifade ederek, "Bolu’nun en çok bilinen güzelliklerinden birisi Abant. Yolda gelirken ağaçların sonbahar renklerine bürünmesi çok güzeldi" dedi.

İstanbul’un kalabalığından ve iş temposundan kaçarak Abant’a geldiğini söyleyen Özcan Eyüpoğlu ise, "İstanbul’dan geliyorum. Buraları çok seviyorum, sonbahardaki görüntüsü ise çok daha güzel. Ağaçların renklerini görünce insanın gözleri adeta göz banyosu yapıyor, gerçekten çok güzel" diye konuştu.

İstanbul’un kalabalığından ve iş temposundan kaçarak Abant’a geldiğini söyleyen Özcan Eyüpoğlu ise, "İstanbul’dan geliyorum. Buraları çok seviyorum, sonbahardaki görüntüsü ise çok daha güzel. Ağaçların renklerini görünce insanın gözleri adeta göz banyosu yapıyor, gerçekten çok güzel" diye konuştu.
Başlıklar :BoluAbantAbant Gölü Milli Parkı
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