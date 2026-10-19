Kartepe'de ihlalleri süren zincir markete ağır yaptırım: Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan Hakmar mühürlendi

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi Şehitler Caddesi’nde faaliyet gösteren Hakmar isimli markette gerçekleştirilen denetimlerde, kasa ve raf fiyatları arasında uyuşmazlıklar ile son tüketim tarihi geçmiş ürünler tespit etti. Daha önce benzer aykırılıklar nedeniyle 5 kez idari işlem uygulanan markette, uyarılara rağmen ihlallerin sürdüğü belirlendi. Kartepe Belediye Encümeninin kararı doğrultusunda işletme, 3 gün süreyle faaliyetten men edildi. Kararın ardından zabıta ekipleri marketi geçici olarak mühürledi.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, denetimlerin ilçe genelinde aralıksız sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlığını ve tüketici haklarını korumak önceliğimizdir. Yapılan uyarılara ve uygulanan idari işlemlere rağmen mevzuata aykırı uygulamaların sürmesine müsaade etmeyeceğiz. Halk sağlığını riske atan ve tüketici haklarını ihlal eden uygulamalara taviz vermeden denetimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Gündem

İstanbul'daki FETÖ davasında HAKMAR'ın sahibi tahliye edildi

Gündem

HAKMAR ve TATBAK'ın FETÖ soruşturması tamamlandı: Servetim feda olsun

Gündem

İhraç MİT’çiye HAKMAR’dan her yıl 600 bin lira!