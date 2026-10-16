Bolu’da mevsimin ilk karı düştü: Zirve beyaza büründü
09:45, 16/10/2026, Cuma
AA
Lapa lapa yağan kar kısa sürede çevreyi kapladı.
Bolu’nun yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düşmesiyle kar yağışı etkili oldu. Kartalkaya, Sarıalan ve Gerede’deki Arkut Dağı’nda yeşil alanlar ve çatıları beyaz örtü kaplarken, yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar başladı.
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya ve Sarıalan bölgesi ile Gerede Arkut Dağı'na kar yağdı.
Kartalkaya'da dün etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla Kartalkaya'daki yeşil alanlar ve binaların çatıları ince beyaz örtüyle kaplanmaya başladı.
Kar yağışı, Sarıalan bölgesi ile Gerede ilçesindeki Arkut Dağı'nda da görüldü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgelerde kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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