İstanbul için yeni sel alarmı! Yeniden başlayacak: Bu 2 güne dikkat

Bakan Kurum ve Bakan Çiftçi Ayazağa'da: 83 yılın en büyük yağışını aldık metrekareye 273 kilo yağış düştü

Bakan Kurum ve Bakan Çiftçi Ayazağa'da, hasar alan bölgeyi ve esnafı ziyaret etti. Devletin tüm birimlerinin sahada olduğunu söyleyen Bakan Çiftçi 4 vatandaşın her yerde arandığını ifade etti. Afetin sebebinin kapalı dere ve çarpık kentleşme olduğunu açıklayan Bakan Kurum ise 'Vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa biz buna hazırız. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmayacağı bir çözümü ortaya koyacağız' dedi.