İstanbul için yeni sel alarmı! Yeniden başlayacak: Bu 2 güne dikkat
Son 84 yılın yağış rekorunun kırıldığı ve binden fazla noktada sel ve su baskınlarının yaşandığı İstanbul ile Marmara bölgesi için yeni bir uyarı yapıldı. İstanbul'da 3 kişinin hayatını kaybettiği, İstanbul'da 5 ve Kocaeli'de 1 kişinin kaybolduğu felaketin ardından hafifleyen yağışlar, Balkanlar üzerinden gelen yeni bir hava sistemiyle tekrar kuvvetlenecek. AKOM da yağışların 17 Ekim Cumartesi günü Beykoz ve Sarıyer başta olmak üzere il genelinde şiddetleneceğinin öngörüldüğünü açıkladı.
Son 84 yılın yağış rekorunun kırıldığı İstanbul ve çevre illerde selin bilançosu ağırlaştı.
İstanbul'da 3 kişi yaşamını yitirirken İstanbul'da 5, Kocaeli'de ise 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Yağışlar kısa bir süre hafiflemiş olsa da Marmara genelinde yeni bir yağış dalgasının etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan, yeni hava dalgasına ilişkin kritik değerlendirmelerde bulunarak özellikle Cuma ve Cumartesi günlerine dikkat çekti.
"Uyarımız devam ediyor İstanbul'da"
İstanbul'la ilgili 7 Ekim'den itibaren gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulunduklarını hatırlatan Yağan, "Bütün günlük tahminlerimizde, haftalık hava tahmin raporlarımızda ve saatlik hava tahmin raporlarımızda bunu vatandaşlarımızla paylaştık. Yaptığımız meteorolojik değerlendirmeler sonucunda, salı öğleden sonra bir meteorolojik erken uyarı yayınlamaya karar verdik. Bu, iki günlük bir uyarıydı. Şu an hala uyarımız devam ediyor İstanbul'da gece yarısına kadar. İki günde yağışların zamana yayılacağını tahmin ettik ve bir sarı kodlu uyarı yayınladık." ifadelerini kullandı.
Yağan, Cuma gününün ilk saatlerinden itibaren güneyli rüzgarların etkisiyle İstanbul'da yağışların yeniden başlayacağını duyurdu.
İstanbul genelinde toprağın halihazırda suya doymuş olduğunu belirten Yüksel Yağan, çukur alanlar, dere yatakları ve su toplanmaya müsait bölgelerde riskin devam ettiğini vurguladı.
Yağan, daha önce yayımlanan meteorolojik erken uyarıların sel ve su baskınlarıyla uyumlu gerçekleştiğini ifade ederek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Anadolu Yakası'nda gece yarısına kadar hafif şiddette sürmesi beklenen yağışların ardından, yeni sistemle birlikte Cuma gününden itibaren Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanakların görüleceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlara bilgi kirliliğine karşı uyarılarda bulunan Yağan, MGM'nin web sitesi, Meteoroloji'nin Sesi Radyosu ve MGM'nin mobil uygulaması üzerinden hava tahmin bilgilerine erişilebileceğini söyledi.
AKOM'DAN UYARI
Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) yağışların Cumartesi günü, başta Beykoz, Sarıyer, Şile, Eyüpsultan ilçeleri olmak üzere kent genelinde şiddetleneceğini ön gördülerini belirtti.