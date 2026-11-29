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Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi ’nde hazırlıklar sürüyor, sezonun 2 Aralık Çarşamba günü açılması planlanıyor.

Yeni sezonda otellerdeki doluluk oranının yüzde 90’a ulaşması bekleniyor.

Pistlerde suni karlama çalışmaları hız kazandı

Palandöken Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanırken, Erzurum şehir merkezine ve havalimanına yakın konumuyla kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alıyor.

Pistlerdeki suni karlama çalışmaları, geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından hız kazandı.

Yaklaşık 2 bin 200 metre rakımdan başlayıp 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Ejder Tepesi’ne uzanan kayak merkezinde sezonun 2 Aralık’ta açılması planlanıyor.

IHA Erzurum şehir merkezine ve havalimanına yakın konumuyla kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi, yeni sezona hazırlanıyor.

IHA Erzurum şehir merkezine ve havalimanına yakın konumuyla kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi, yeni sezona hazırlanıyor.

Merkezde yaklaşık 50 pist bulunuyor

Palandöken, coğrafi konumu, iklim şartları ve teknik altyapısıyla erken sezon avantajı sağlıyor; merkez her yıl Türkiye’de kayak sezonunu ilk açan merkez olmayı hedefliyor.

Yaklaşık 50 pisti bulunan merkezde profesyonel ve amatör kayakseverlere farklı zorluk seviyelerinde kayak imkânı sunuluyor.

Aydınlatmalı pistleriyle gece kayağına da imkan sağlayan Palandöken’de kayak saatleri sabah 08.00’den akşam 20.00’ye kadar uzanıyor.

IHA Erzurum şehir merkezine ve havalimanına yakın konumuyla kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi, yeni sezona hazırlanıyor.

IHA Erzurum şehir merkezine ve havalimanına yakın konumuyla kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi, yeni sezona hazırlanıyor.

Doluluk oranının yüzde 85 ila 90 olması bekleniyor

Otellerde erken rezervasyon ve konaklama talepleri sürerken, geçtiğimiz sezon ortalama yüzde 80 seviyesinde gerçekleşen doluluk oranının bu yıl yüzde 85 ila 90 seviyelerine ulaşması bekleniyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden yerli turistler Palandöken’i tercih ediyor; tesisler ve personel de sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

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IHA Erzurum şehir merkezine ve havalimanına yakın konumuyla kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi, yeni sezona hazırlanıyor.

IHA Erzurum şehir merkezine ve havalimanına yakın konumuyla kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi, yeni sezona hazırlanıyor.

"Erzurum’un zengin gastronomisi, yiyecek içeceği, pistlerin güvenliği her şeyin ötesinde"

Otel müdürü Ömer Akça, sezonun bu yıl da ilk olarak Palandöken Kayak Merkezi’nde başlayacağını ifade etti.

Akça, "Geçen hafta başı yağan karla beraber biz yoğun biçimde suni karlamayla pistlere takviye yapıyoruz. Kısmet olursa 2 Aralık’ta pistlerimizi kayak sezonuna hazırlayacağız, açacağız, kayakseverlerin de hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Akça, Türkiye’de kayak açılış merkezinin bu yıl da her yıl olduğu gibi Palandöken olacağını, kayağın ilk burada başlayacağını ve bunun artık klasikleştiğini söyledi.

Palandöken’in altyapısı, coğrafi hava şartları ve tesislerin hazırlığı sayesinde kayağı 2 Aralık itibarıyla Palandöken’de başlatacaklarını dile getiren Akça, "Yoğun biçimde erken rezervasyonlar ve rezervasyonlar devam ediyor. Geçen yıl bütün sezonun ortalama doluluğu yüzde 80’lerdeydi. Bu yıl yüzde 85’ler, 90’ları göreceğiz diye beklenti içerisindeyiz." dedi.

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Akça, Erzurum’un ulaşım kolaylığı, otellerin ve tesislerin hazır hâle gelmesi ile personelin eğitimlerinin de aralarında bulunduğu birçok etkenin olduğunu söyledi.

Akça ayrıca, "Güvenli ve kayak garantili, sabah saat 8.00’den akşam saat 20.00’ye kadar 12 saat kesintisiz kayak imkânı, Erzurum’un zengin gastronomisi, yiyecek içeceği, pistlerin güvenliği her şeyin ötesinde." ifadelerini kullandı.

Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara’dan gelen yerli misafirlerin Palandöken Kayak Merkezi’ni tercih ettiğini belirten Akça, "Bu da biz işletmecilere inanılmaz bir güven ve mutluluk veriyor" dedi.

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IHA Ömer Akça

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