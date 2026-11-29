Pistlerde suni karlama çalışmaları hız kazandı
Pistlerdeki suni karlama çalışmaları, geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından hız kazandı.
Merkezde yaklaşık 50 pist bulunuyor
Palandöken, coğrafi konumu, iklim şartları ve teknik altyapısıyla erken sezon avantajı sağlıyor; merkez her yıl Türkiye’de kayak sezonunu ilk açan merkez olmayı hedefliyor.
Aydınlatmalı pistleriyle gece kayağına da imkan sağlayan Palandöken’de kayak saatleri sabah 08.00’den akşam 20.00’ye kadar uzanıyor.
Doluluk oranının yüzde 85 ila 90 olması bekleniyor
İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden yerli turistler Palandöken’i tercih ediyor; tesisler ve personel de sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
"Erzurum’un zengin gastronomisi, yiyecek içeceği, pistlerin güvenliği her şeyin ötesinde"
Otel müdürü Ömer Akça, sezonun bu yıl da ilk olarak Palandöken Kayak Merkezi’nde başlayacağını ifade etti.
Akça, "Geçen hafta başı yağan karla beraber biz yoğun biçimde suni karlamayla pistlere takviye yapıyoruz. Kısmet olursa 2 Aralık’ta pistlerimizi kayak sezonuna hazırlayacağız, açacağız, kayakseverlerin de hizmetine sunacağız." diye konuştu.
Akça, Türkiye’de kayak açılış merkezinin bu yıl da her yıl olduğu gibi Palandöken olacağını, kayağın ilk burada başlayacağını ve bunun artık klasikleştiğini söyledi.
Palandöken’in altyapısı, coğrafi hava şartları ve tesislerin hazırlığı sayesinde kayağı 2 Aralık itibarıyla Palandöken’de başlatacaklarını dile getiren Akça, "Yoğun biçimde erken rezervasyonlar ve rezervasyonlar devam ediyor. Geçen yıl bütün sezonun ortalama doluluğu yüzde 80’lerdeydi. Bu yıl yüzde 85’ler, 90’ları göreceğiz diye beklenti içerisindeyiz." dedi.
Akça, Erzurum’un ulaşım kolaylığı, otellerin ve tesislerin hazır hâle gelmesi ile personelin eğitimlerinin de aralarında bulunduğu birçok etkenin olduğunu söyledi.
Akça ayrıca, "Güvenli ve kayak garantili, sabah saat 8.00’den akşam saat 20.00’ye kadar 12 saat kesintisiz kayak imkânı, Erzurum’un zengin gastronomisi, yiyecek içeceği, pistlerin güvenliği her şeyin ötesinde." ifadelerini kullandı.
Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara’dan gelen yerli misafirlerin Palandöken Kayak Merkezi’ni tercih ettiğini belirten Akça, "Bu da biz işletmecilere inanılmaz bir güven ve mutluluk veriyor" dedi.
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