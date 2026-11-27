Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. İlçeye 38 kilometre mesafedeki 1280 rakımlı yaylada karla kaplanan ağaçlar dronla görüntülendi.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası'nda etkili olan kar yağışının ardından yayla beyaza büründü. Karla kaplanan ağaçlar ve yaylanın doğal güzellikleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İlçeye 38 kilometre mesafede yer alan 1280 rakımlı yaylada kar yağışı etkili oldu. Dört mevsim farklı güzellikleriyle dikkat çeken Topuk Yaylası'nda kar yağışıyla birlikte kış manzaraları ortaya çıktı.
Yayla beyaz gelinliğini giydi
Yağan karla birlikte beyaz gelinliğini giyen yayla, doğanın eşsiz renklerinin yerini beyaz örtüye bıraktığı manzaralara sahne oldu.
IHA
Çam ormanlarıyla çevrili yaylada karla kaplanan ağaçlar ve doğal alanlar, bölgenin güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
IHA
Ziyaretçiler beyaz örtüyle yeşilin buluştuğu manzarada yürüdü
Yaylada ve bünyesindeki göletin çevresinde kar yağışının ardından güzel manzara oluştu. Bölgeyi ziyaret edenler, beyaz örtü ile yeşilin birleştiği eşsiz manzarada yürüyüş yaptı.
IHA
Beyaz örtünün kapladığı ağaçları, tepeleri ve düzlük alanlarıyla seyri doyumsuz manzara sunan Topuk Yaylası dronla görüntülendi.
IHA
Doğa fotoğrafçıları ve yürüyüşçüler yaylayı tercih ediyor
Doğal güzellikleri, göleti, temiz havası ve ormanlarıyla Düzce'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan yayla, özellikle doğa fotoğrafçılığı ve doğa yürüyüşleri için tercih ediliyor. Topuk Yaylası, beyaz örtüsüyle Düzce'nin kış turizmi potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.
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