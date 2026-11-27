Doğa fotoğrafçıları ve yürüyüşçüler yaylayı tercih ediyor

Doğal güzellikleri, göleti, temiz havası ve ormanlarıyla Düzce'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan yayla, özellikle doğa fotoğrafçılığı ve doğa yürüyüşleri için tercih ediliyor. Topuk Yaylası, beyaz örtüsüyle Düzce'nin kış turizmi potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.