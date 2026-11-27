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Türkiye'de bir dönem uyuşturucu soruşturmalarıyla gündeme gelen "Tilki" lakaplı Selim Işık , Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hakkında 7 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve üç ayrı suçtan aranan Selim Işık 'ın İstanbul Üsküdar'da saklandığı tespit edildi.

SAUNANIN İÇİNDEKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Belirlenen adrese düzenlenen baskında arama yapan güvenlik güçleri, binada bir sauna bulunduğunu ve aynı saunanın içerisinde gizli bir bölme oluşturulduğunu belirledi. "Tilki" lakaplı Selim Işık, saunanın içinde yer alan bu gizli bölmede yakalanarak gözaltına alındı ve işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

"SOKAKLARIMIZDA GEZMELERİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Operasyonun ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kararlılık mesajı verilerek şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden hiçbir suçlunun sokaklarımızda gezmesine müsaade etmeyeceğiz."

Açıklamada ayrıca operasyonu başarıyla gerçekleştiren emniyet birimleri tebrik edildi.

"TİLKİ SELİM" KİMDİR? "YEŞİL" DETAYI

Adını 90'lı yıllardaki uyuşturucu operasyonlarıyla duyuran Selim Işık, yakın dönem siyasi ve adli tarihinin tartışmalı dosyalarında da yer almıştı:

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Işık, 1996 yılından beri haber alınamayan "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın bir dönem "Yalnız yeme, kustururlar" sözleriyle haraç istediği kişi olarak biliniyordu.

Uyuşturucu kaçakçısı Selim Işık'ın adı, eski Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın raporunda da geçmiş; raporda yer alan ve Mahmut Yıldırım'a ait olduğu iddia edilen ses kaydındaki "Yalnız yersen kustururlar" ifadeleriyle gündem olmuştu.

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