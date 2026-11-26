Antalya 'da, 3 günlük evli yeğenini noter önünde 7 el ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Ömer A. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın eşinin de suç delillerini gizleme suçundan cezalandırılmasını istedi.

Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerindeki bir noterin önünde 14 Haziran'da yaşanan olayda, arazi anlaşmazlığı bulunan 63 yaşındaki Ömer A. ile yeğeni Amine Bozkurt buluştu.

Aralarında çıkan tartışmanın ardından Ömer A., üzerindeki tabancayla yeğenine 7 el ateş etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan ağır yaralanan Bozkurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ve diğer polis ekiplerinin çalışması sonucunda, eşi Fadime A. ile yaya olarak olay yerinden uzaklaşan Ömer A. olay yerine yaklaşık bir kilometre mesafede yakalandı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer A., nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına, olay anı ve Ömer A.'nın olay yerinden uzaklaştığı anlar yansıdı.

Kayıtlarda, noter önünde buluşan Ömer A. ile Bozkurt'un ardından, bir süre sonra Ömer A.'nın yeğenine ateş edip yaya olarak uzaklaştığı görüldü.

Ömer A. hakkında "kadına karşı kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", Fadime A. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyle dava açıldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmada tutuklu sanık Ömer A. ile tutuksuz sanık Fadime A., Bozkurt'un kızı Elisa Yorulmaz ve sanık avukatı yer aldı.

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Akbulut: Para konusunda anlaşamadılar

Duruşmada tanık olarak dinlenen, anlaşmazlığa konu taşınmazın müteahhidi Hamdullah Akbulut, "Noter işlemleri için oradaydım, sözleşmeler hazırdı. 2 yıldır süren görüşmeler vardı. Hissedarların çoğu onay vermişti, 4-5 kişi kalmıştı. Onay vermeyenler arasında Amine de vardı. Amine beni arayarak fotoğrafçıda olduğunu, işi bitince gelip imza atacağını söyledi. Amine gelince sanık, maktul ve diğer yakınları noter yakınındaki bir kafede oturdu. Sanık, ’Para verelim, arazi bizim olsun’ dedi. Ömer, maktule 200-250 bin TL teklif etti, maktul ise 400-500 bin TL civarında para istedi. Para konusunda anlaşamadılar" dedi.

Akbulut, Bozkurt'un kimliğini değiştirmek için kaymakamlığa gittiğini anlatarak şöyle devam etti: "Daha sonra maktul kimliğini değiştirmesi gerektiğini söyleyerek kaymakamlığa gitti, saat 15.00 sıralarında beni arayarak sıranın çok olduğunu ve gecikebileceğini söyledi. Amine’yi kaymakamlıktan alarak notere getirdim. Kimliğini değiştirdi. Sabah çektirdiği fotoğrafların ücretini ödemek için sanık ile maktulün yanından ayrıldım. Yanlarından ayrıldıktan sonra silah sesi duydum. Koşarak tekrar yanlarına gittim, Ömer ateş etmişti. Silahı görünce Ömer’in üzerine atladım, müdahale ettim. Sanık ile eşi olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra ambulans ve polis ekipleri geldi. Maktul ambulansla hastaneye götürüldü, ardından hayatını kaybettiğini öğrendik"

Ömer A.: Öldürme amacım yoktu

Tutuklu sanık Ömer A., "Tanık fotoğrafçıya doğru giderken maktul bana tükürdü, küfür etti ve bir milyon 500 bin TL istedi. Korkutmak amacıyla ayağına doğru sıktım, öldürme amacım yoktu" dedi.

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Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Cumhuriyet savcısı, savunmaların ardından açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında, Ömer A.'nın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Savcı, tutuksuz sanık Fadime A.'nın ise "suç delillerini gizleme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Duruşmayı eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe erteleyen mahkeme heyeti, Ömer A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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