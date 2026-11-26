Antalya

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda Kaş ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağına yönelik elde bilgiler üzerine gerçekleştirilen takip sonucunda, durdurulan bir araçta yapılan aramada yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen, timsah derisi üzerine işlenmiş, yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda ve alıcı ile 9 milyon TL bedelle satışı konusunda anlaşma sağlandığı belirlenen ritüel özellikli parşömen ele geçirildi.