Gazipaşa'da Erdem Görgülü'ye ait müstakil evde çıkan yangında evin içi ve ahşap tavan kısmı zarar gördü, alevler itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü.

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı, olay korkuya neden oldu.

Alevler, olay yerine sevk edilen itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın öğle saatlerinde çıktı

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Yeni Güney Mahallesi'nde Erdem Görgülü'ye ait evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle öğle saatlerinde, saat 13.00 sıralarında çıktı.

Evden yükselen yoğun dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ile Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

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Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önlemek için yoğun bir söndürme çalışması başlattı.

Ekiplerin titiz çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Gazipaşa'da Erdem Görgülü'ye ait müstakil evde çıkan yangında evin içi kül ve yanık izleriyle kaplandı; alevler itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gazipaşa'nın Yeni Güney Mahallesi'nde Erdem Görgülü'ye ait müstakil evde çıkan yangında evin içi zarar gördü, alevler itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gazipaşa'da Erdem Görgülü'ye ait müstakil evde çıkan yangının ardından evin içindeki hasar gözleniyor

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