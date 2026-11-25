Jandarma ekiplerinin operasyon öncesinde yürüttüğü titiz hazırlık sürecinde; saha araştırmaları, istihbari çalışmalar, CİMER başvuruları, şüpheli şahıslardan daha önce ele geçirilen dokümanlar ve geçmiş olaylarda alınan ifadeler tek tek değerlendirildi. Elde edilen deliller doğrultusunda uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla bağlantılı toplam 30 şüpheli belirlendi.
ADRESLERDE UYUŞTURUCU VE ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH BULUNDU
- 108 gram kubar esrar,
- 15 gram şüpheli madde,
- 23 adet sentetik ecza hap,
- 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı,
- Uyuşturucu emdirilmiş olabileceği değerlendirilen 11 adet peçete,
- 5 adet ruhsatsız tabanca ve 137 adet 9 milimetre tabanca fişeği,
- 11 adet ruhsatsız av tüfeği,
- 1 adet muşta.
30 ŞÜPHELİ HAKKINDAKİ ADLİ İŞLEMLER SÜRÜYOR
Operasyon kapsamında kimlikleri tespit edilen 30 şüpheli hakkında başlatılan adli soruşturma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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