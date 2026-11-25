Isparta’da besihane yangını: Binlerce saman ve yonca balyası zarar gördü

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde besihanede çıkan yangında bir inek telef oldu, altı aylık buzağı kurtarıldı. Yangında yaklaşık dört bin saman balyası, bin 500 yonca balyası, 50 torba yem, 25 ton arpa ve 15 ton buğday ile yem karma, ilaçlama ve gübre saçma makineleri zarar gördü.