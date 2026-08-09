Dünyada başka örneği yok: Pisidia Antiokheia Antik Kenti'nde 1500 yıllık tarihi keşif

"Başka bir örnek bugüne kadar bilinmiyor"





Kabın iki yüzünde de Danyal tasvirleri ile 4 canavarın yer aldığını anlatan Özhanlı, eserde ayrıca aslan, geyik ve köpek motiflerinin bulunduğunu söyledi.





Özhanlı, "Kap, iki kulplu litürjik bir kap formunda üretilmiş. Danyal'ın rüyasındaki bütün yaratıkları aynı kompozisyonda Hristiyan ikonografisiyle bir araya getiren başka bir örnek bugüne kadar bilinmiyor. Bu yönüyle eser dünyada tek." diye konuştu.