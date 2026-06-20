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Isparta'da tur otobüsünün devrildiği kazada beş kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Isparta'da tur otobüsünün devrildiği kazada beş kişi öldü, 25 kişi yaralandı

20:0020/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
AA
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Tur otobüsü, Isparta-Konya kara yolu Bağıllı köyü mevkisinde devrildi.
Tur otobüsü, Isparta-Konya kara yolu Bağıllı köyü mevkisinde devrildi.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre dört kişi öldü, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.

Halit Emre Cengiz idaresindeki 42 BFT 431 plakalı tur otobüsü, Isparta-Konya kara yolu Bağıllı köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 5'i ağır 26 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otobüsün, Konya'dan Isparta'ya gezi amacıyla geldiği öğrenildi.


#Isparta
#Gelendost
#Trafik kazası
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