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Park halindeki otomobilde iki gencin cansız bedeni bulunmuştu: Ön otopsi raporu çıktı

Park halindeki otomobilde iki gencin cansız bedeni bulunmuştu: Ön otopsi raporu çıktı

08:1225/06/2026, Perşembe
IHA
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Olay yerindeki incelemelerin ardından gençlerin cenazeleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılmıştı.
Olay yerindeki incelemelerin ardından gençlerin cenazeleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Akpınar köyünde park halindeki araçta ölü bulunan 22 ve 21 yaşındaki gençlerin ön otopsi işlemleri tamamlandı. İlk değerlendirmelere göre şüpheli bir bulguya rastlanmazken, gençlerin kesin ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından netleşeceği bildirildi.

Geçtiğimiz gün saat 13.30 sıralarında bir araçta Ufuk Erdoğan (22) ile Cansu Zengin (21) ölü bulunmuştu. Yapılan ön incelemelerde olay yerinde ateşli silah ile kesici veya delici alet kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmazken, aracın gece saatlerinde olay yerine geldiği tespit edilmişti. Olay yerindeki incelemelerin ardından gençlerin cenazeleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Burada yapılan ön otopside şüpheli bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, gençlerden alınan biyolojik numuneler detaylı inceleme yapılmak üzere Antalya ve İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlıklarına gönderildi. Gençlerin kesin ölüm nedeninin yapılacak toksikolojik ve laboratuvar tetkikleri sonucu belirleneceği öğrenildi.

Hayatını kaybeden gençlerden Ufuk Erdoğan’ın cenazesinin Eğirdir Hızırbey Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Burhan Çavuş Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi. Cansu Zengin için ise bugün Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki Çarşı Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacağı, ardından naaşının Çay Mezarlığı’nda defnedileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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