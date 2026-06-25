Park halindeki otomobilde iki gencin cansız bedeni bulunmuştu: Ön otopsi raporu çıktı

Geçtiğimiz gün saat 13.30 sıralarında bir araçta Ufuk Erdoğan (22) ile Cansu Zengin (21) ölü bulunmuştu. Yapılan ön incelemelerde olay yerinde ateşli silah ile kesici veya delici alet kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmazken, aracın gece saatlerinde olay yerine geldiği tespit edilmişti. Olay yerindeki incelemelerin ardından gençlerin cenazeleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Burada yapılan ön otopside şüpheli bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, gençlerden alınan biyolojik numuneler detaylı inceleme yapılmak üzere Antalya ve İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlıklarına gönderildi. Gençlerin kesin ölüm nedeninin yapılacak toksikolojik ve laboratuvar tetkikleri sonucu belirleneceği öğrenildi.