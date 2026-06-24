İki grup arasındaki silahlı çatışmada 17 yaşındaki Arda öldü: 11 şüpheli tutuklandı

İstanbul Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde 14 Haziran'da iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen gruplardan birinin içinde bulunan Arda Berk Aktaş (17), çatışmada yaralandı. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülen Aktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayda 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

İKİ ŞÜPHELİ SPA MERKEZİNDE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda silahlı çatışmaya karışan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin, çatışmanın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini sildirmeye çalıştıkları tespit edildi. Bunun üzerine şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Yakalanmamak için sürekli adres değiştirdikleri ve bir süre karavanda yaşadıkları belirlenen şüphelilerden 2'si, masaj yaptırmak için gittikleri SPA merkezinde gözaltına alındı. Sürdürülen operasyonlarda yakalananlarla birlikte gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Operasyonlarda 2 ruhsatsız silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin önce telefonda kavga ettikleri daha sonra aralarında silahlı çatışma yaşandığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir şüphelinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.











