Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İki grup arasındaki silahlı çatışmada 17 yaşındaki Arda öldü: 11 şüpheli tutuklandı

İki grup arasındaki silahlı çatışmada 17 yaşındaki Arda öldü: 11 şüpheli tutuklandı

12:1424/06/2026, Çarşamba
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
1 Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir şüphelinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.
1 Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir şüphelinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Ümraniye'de iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı çatışmada Arda Berk Aktaş (17) hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanmamak için çatışma bölgesinde bulunan iş yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini sildirmeye çalıştıkları ve 2 şüphelinin ise masaj yaptırmak için gittikleri SPA merkezinde gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İstanbul Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde 14 Haziran'da iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen gruplardan birinin içinde bulunan Arda Berk Aktaş (17), çatışmada yaralandı. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülen Aktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayda 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

İKİ ŞÜPHELİ SPA MERKEZİNDE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda silahlı çatışmaya karışan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin, çatışmanın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini sildirmeye çalıştıkları tespit edildi. Bunun üzerine şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Yakalanmamak için sürekli adres değiştirdikleri ve bir süre karavanda yaşadıkları belirlenen şüphelilerden 2'si, masaj yaptırmak için gittikleri SPA merkezinde gözaltına alındı. Sürdürülen operasyonlarda yakalananlarla birlikte gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Operasyonlarda 2 ruhsatsız silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin önce telefonda kavga ettikleri daha sonra aralarında silahlı çatışma yaşandığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir şüphelinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.




#silahlı çatışma
#ümraniye
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS SINAV SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU 2026: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman yapılacak?