Şanlıurfa’da vahşet: Eşini öldürüp intihar süsü verdi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıh Maksut Mahallesi’nde meydana gelen olayda 4 çocuk annesi Emine K.’ye (41) ulaşamayan yakınları evine gitti. Kapıyı açan olmayınca pencereden içeri bakan yakınları, kadının demir korkuluklarda asılı olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, içeri girerek yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.