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Şanlıurfa’da vahşet: Eşini öldürüp intihar süsü verdi

Şanlıurfa’da vahşet: Eşini öldürüp intihar süsü verdi

13:2523/06/2026, Salı
IHA
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4 çocuk annesi Emine K., kocası tarafından öldürüldü.
4 çocuk annesi Emine K., kocası tarafından öldürüldü.

Şanlıurfa’da pencerenin demir korkuluklarında asılı halde bulunan kadının eşi tarafından öldürülerek asıldığı ortaya çıktı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıh Maksut Mahallesi’nde meydana gelen olayda 4 çocuk annesi Emine K.’ye (41) ulaşamayan yakınları evine gitti. Kapıyı açan olmayınca pencereden içeri bakan yakınları, kadının demir korkuluklarda asılı olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, içeri girerek yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Koridordaki izler cinayeti ortaya çıkarttı

Evde inceleme yapan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, koridorda sürüklenme izlerine rastladı. Gözaltına alınan kocası Mehmet K., eşini odada boğduktan sonra sürükleyerek demir korkuluklara asarak intihar süsü verdiğini itiraf etti. Eşiyle tartıştıklarını söyleyen Mehmet K., çocukları başka yere gönderdikten sonra eşini odada boğduğunu ve sonra da sürükleyerek iple demir korkuluklara astığını ifade etti.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



#şanlıurfa
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