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İntihar denilmişti cinayet çıktı: Üç yıllık dosya aydınlatıldı

İntihar denilmişti cinayet çıktı: Üç yıllık dosya aydınlatıldı

20:0922/06/2026, Pazartesi
G: 22/06/2026, Pazartesi
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Dosyada teknik verilerdeki çelişkiler cinayet şüphesini ortaya çıkardı.
Dosyada teknik verilerdeki çelişkiler cinayet şüphesini ortaya çıkardı.

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da 2023 yılında intihar olarak değerlendirilen Türkan K.'nin ölümüne ilişkin dosyanın yeniden incelenmesi sonucu olayın "tasarlayarak kasten öldürme" kapsamında gerçekleştiğinin tespit edildiğini açıkladı. Teknik veriler ile şüpheli ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine yürütülen soruşturmada İ.K. ve S.K. tutuklanırken, E.K. hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Olay yeri inceleme raporları, adli tıp bulguları, kamera kayıtları ve tanık ifadeleri yeniden değerlendirilerek dosya aydınlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 16 Temmuz 2023 tarihinde meydana gelen ve ilk etapta intihar olarak değerlendirilen Türkan K.'nin ölümüne ilişkin dosyanın yeniden ele alınması sonucu olayın "tasarlayarak kasten öldürme" suçu kapsamında gerçekleştiğinin belirlendiğini açıkladı.

Dosya yeniden incelemeye alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayla ilgili yürütülen ilk soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği hatırlatıldı. Ancak Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından dosyanın yeniden incelenmeye alındığı belirtildi.

Şüphelilerin beyanları ile teknik veriler arasında çelişkiler bulundu

Soruşturma kapsamında olay yeri inceleme raporları, kriminal raporlar, adli tıp bulguları, kamera kayıtları, HTS analizleri ve tanık ifadelerinin yeniden değerlendirildiği aktarıldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin beyanları ile teknik veriler arasında çelişkiler bulunduğu ve olayın intihar süsü verilerek kasten öldürülmüş olabileceğine ilişkin kuvvetli delillere ulaşıldığı ifade edildi.

Üç şüpheli hakkında işlem uygulandı

Yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerden İ.K. ile S.K.'nin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı, E.K. hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, polis ekiplerinin yıllar önce işlenen suçları yeniden inceleyerek aydınlatmaya devam ettiği belirtilerek, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve çalışmalarda emeği geçen personel tebrik edildi.



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